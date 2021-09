Grøvdal endte på 10-plass på 5000 meteren i Brussel, som ble vunnet av Francine Niyonsaba 14.25,34.

Med tiden 14.43,26 ble det imidlertid ny personlig rekord. Dermed styrker Grøvdal sin posisjon som den nest beste norske kvinnen på distansen, selv om Ingrid Kristiansens norgesrekord på 13.37,33 overlevde også denne gangen.

Grøvdals gamle personlige rekord var på 14.47,67, satt på Bislett 1. juli i år. Hun har også satt personlig rekord på 1500, 3000 og 10.000 meter denne sesongen.

3000-meterrekorden satte hun i Paris lørdag, i et løp som lignet på det i Brussel. Hun slapp seg bak fra start, og hadde krefter igjen til en sterk avslutning.

Følte seg ikke bra

– Det ble igjen et litt spesielt løp for min del. Jeg følte meg ikke så bra, tung i starten og blir liggende og kjempe igjen. Men utrolig nok klarer jeg å ta meg sammen, og jeg kikker ikke på klokka en eneste gang, så jeg visste jo ikke hva tiden var. Men jeg jobbet bra de siste fire rundene, sier Grøvdal selv til NRK.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal gjorde seg følgende refleksjoner:

– Jeg sitter og tenker litt på om hun burde prøvd å kjempe seg med i tetgruppen og fått enda mer drahjelp underveis, men det er mulig hun gjør et klokt valg ved å slippe og roe ned etter at starten går i overkant raskt for hennes nivå, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Det har imidlertid Grøvdal ingen problemer med å svare på

– Sånn jeg må springe

– Det er sånn jeg må springe løpene mine, jeg kan ikke ha for hard start, fastslår hun.

– Det er sikkert mange som tror jeg er lite offensiv, men det er ikke det det går på. Jeg skulle gjerne vært med i teten der, men jeg kjenner kroppen så godt og er fornøyd med at jeg klarer å lage mitt eget løp og sette pers med ganske mange sekunder med et sånt løpsopplegg. Neste år kan jeg kanskje være med på litt tøffere åpning.

– Hva tenker du om at folk tror du ikke er offensiv nok?

– Jeg får høre det litt her og der, det legger jeg merke til. Men de som kjenner til dette gamet, dette er jo verdens beste løpere, de vet det er tøft. Jeg setter personlig rekord, det har jeg gjort to ganger i år, og uten at jeg følte det var et perfekt løpsopplegg, så det tar jeg med meg, sier Grøvdal.

Stevnet pågår fortsatt, se det her: