Spanske medier: – Martin Ødegaard testet positivt for korona

Det melder radioprogrammet El Transistor i Spania og flere andre medier.

– Ødegaard har avlagt en positiv test etter at han kom tilbake fra San Sebastian i går. Klubben venter på en ny test for å få bekreftet den første positive testen, heter det i en Twitter-melding.

Søndag spilte Real Madrid-spilleren mot gamleklubben Real Sociedad i San Sebastian.

– Dette er hundre prosent troverdig informasjon, sier Petter Veland, som ekspert på spansk fotball, til Dagbladet.

Kan miste kampen mot Serbia

Nyheten kommer 16 dager før Norge skal spille en avgjørende kamp mot Serbia i EM-kvalifiseringen. Ødegaard sto over forrige landslagssamling for å bli kampklar igjen etter en langvarig kneskade. I midten av september ble det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter en trøblete periode med jumpers knee-smerter.

Sist lørdag bekreftet Real Madrid-trener Zinédine Zidane at Martin Ødegaard var friskmeldt etter kneskaden og klar for kamp mot Real Sociedad søndag.

– Han er tilbake og er i form. Det er det viktigste. Martin er godt forberedt, sa «Zizou» på pressekonferansen lørdag.

Dersom svaret på den siste korona-testen også er positiv. kan det resultere i at Ødegaard må stå på sidelinja en periode.

– Det kan også bli en tredje test. Hvis alle gir positive svar, må han i karantene og kan i verste fall miste kampen mot Serbia i oktober, sier Veland til Dagbladet.