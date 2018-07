Spansk avis: Ronaldo enig med Real Madrid om Juventus-overgang

Spekulasjonene rundt Cristiano Ronaldo har stormet de siste dagene, og mange har koblet den portugisiske stjernespilleren til Serie A-klubben Juventus. Nå skal Ronaldo og hans agent, Jorge Mendes, ha blitt enige med Real Madrid-president Florentino Pérez om at spilleren får forlate den spanske storklubben.

Florentino Pérez (t.v.) og Cristiano Ronaldo skal være uenige om sistnevntes lønn i Real Madrid. Foto: Claude Paris / Ap

«Diskusjonen vil fortsette de neste dagene, men konklusjonen fra møtet er at Ronaldo vil dra til Torino», skriver Marca, en spansk avis som dekker spansk fotball tett.

Real Madrid kalte inn Mendes til et hastemøte onsdag kveld for å få svar om Ronaldos fremtid i klubben. Det eneste som ifølge avisen kunne forhindret overgangen, var en lønnsøkning, noe Perez har vært tydelig på at han ikke er villig til.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil gi 100 millioner euro for Ronaldo

Den spanske fotballjournalisten Guillem Balague er tett på Real Madrid og også han mener Ronaldo er svært nære en overgang til italiensk fotball. Han skriver på Twitter at Ronaldo allerede anser seg selv som Juventus-spiller og at klubben har funnet en måte å betale for overgangen og lønnen til portugiseren.

Juventus skal ikke ha kommet med et offisielt bud ennå, men ifølge Balague skal Juventus være villige til å gi 100 millioner euro for 33-åringen og har funnet en måte å omgå FIFAs økonomiske fair play-regler. Mendes skal ha sagt at budet er rett rundt hjørnet og at ting vil skje fort.

Økonomisk fair play Ekspandér faktaboks * Det europeiske fotballforbundet (UEFA) innførte begrepet FFP i 2010 fordi man ønsket å bekjempe stigende gjeld blant fotballklubbene. Selve grunnideen er at klubbene ikke skal bruke mer penger enn de tjener. * Fra 2013 til 2015 kunne klubber maksimalt ha en gjeld på 45 millioner euro i den samlede treårsperioden. Fra 2016 til 2018 er beløpet redusert til 30 millioner euro. * Investeringer i stadion, treningsfasiliteter, ungdomsavdelinger og kvinnefotball er ikke inkludert i beløpet. Årsaken er at UEFA ønsker å fremme økonomiske investeringer på dette området. Det betyr at klubbene må overholde disse reglene: * En klubb må ha positiv egenkapital. * Klubben kan ikke skylde penger til en annen klubb for overganger som er over et år gamle. Den må heller ikke skylde ansatte eller skattevesenet penger. * En klubb skal selv tjene seg ut av negative tall. Det betyr at kapitaltilførselen fra eksempelvis en person uten tilsvarende motytelser i form av aksjer eller andre verdier ikke er tillatt. Dette er sanksjonene som kan ramme en klubb som ikke oppfyller reglene: * En klubb kan bli utelukket fra deltakelse i de europeiske turneringene. Det er dog den mest alvorlige konsekvensen. * Både PSG og Manchester City har tidligere fått bøter på 60 millioner euro. Herav var 40 millioner euro betinget. * Både PSG og Manchester City fikk i samme forbindelse deres tropper i mesterligaen redusert fra 25 til 21 spillere. * UEFA kan også utdele straff som eksempelvis utelukkelse fra europeiske turneringer, fratakelse av titler og priser, samt poengtrekk. (©NTB)

På Twitter spres det også et påstått lekket bilde av nyopptrykkede Juventus-trøyer med Ronaldos navn og nummer syv på ryggen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hadde vært fantastisk

Da Ronaldo kom fra Manchester United til Real Madrid i 2009 ble han verdens dyreste spiller. Han innehar en rekke rekorder, og han har vunnet Gullballen fem ganger, har vunnet Champions League med Real Madrid fire ganger og er i tillegg regjerende europamester med Portugal.

Ronaldo har vært linket tilbake til United, ettersom det lenge har gått rykter om at portugiseren har ønsket seg bort fra Real Madrid, men ifølge Balague skal ikke United ha vært interessert i å legge inn bud på Ronaldo.

Ronaldos Portugal røyk ut av det pågående verdensmesterskapet i Russland etter å ha tapt 1–2 for Uruguay i åttedelsfinalen. Uruguay møter Frankrike i kvartfinalen, og onsdag fikk den franske Juventus-spilleren Blaise Matuidi spørsmål om noe helt annet enn Uruguay-møtet.

– Jeg skal ikke lyve, det hadde vært fantastisk å få en av verdens beste spillere til Juventus og i samme klubb som jeg er i, sa Matuidi på en pressekonferanse og siktet naturligvis til Ronaldo.