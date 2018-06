Uruguays superduo senket Portugal: – De er VMs beste spisspar

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Før kampen omtalte NRKs ekspert, Carl-Erik Torp, Suárez og Cavani som VMs beste spisspar. De trengte bare seks minutter av kampen mot Portugal for å underbygge den påstanden.

Cavani mottok ballen på høyre side, og slo en plettfri pasning tvers over banen til Suarez. Deretter stormet Cavani inn i feltet, og stanget Suárez' innlegg rett i mål.

– Det er en helt makeløs scoring. De setter hverandre opp, og vet hvor de har hverandre. Det er så høy kvalitet og presisjon, sa Torp etter scoringen.

Cavani slo til igjen

Men Portugal skulle slå tilbake. Ut fra pause var de raske ved et hjørnespark, og satte det velorganiserte Uruguay ut av spill. De tok den kort før Uruguay var skikkelig på plass, og svingte ballen inn. Pepe fikk stå helt alene, og stange ballen i mål.

Det var det første målet Uruguay har sluppet inn i dette mesterskapet.

Da våknet Cavani til live igjen. Et langt utspill landet hos Rodrigo Bentancur, som fant Cavani. Han avsluttet på første berøring, med et utsøkt skudd som skrudde seg i mål i det lengste hjørnet.

– Cavani har vært en av de aller beste spissene i dette mesterskapet. Alt han gjør er så destillert og rent, sa NRKs ekspertkommentator Lise Klaveness etter det andre målet.

Ut med skade

Så slo ulykken til. Cavani måtte hjelpes av banen av Cristiano Ronaldo, og haltet seg til sidelinjen.

HJELP: Cavani måtte hjelpes av banen av Ronaldo Foto: Odd Andersen / AFP

Der ga han tydelig tegn til benken om at han måtte byttes ut, noe han fikk innvilget. Det er fortsatt uklart hva som er status for Cavani, som fikk behandling for noe som så ut som en leggskade.

– Dette ser ikke bra ut for Cavani, sa NRKs kommentator Christian Nilssen.

Portugal presset hardt på for utligningen. Et svakt innlegg var på vei mot Uruguays keeper Fernando Muslera, men sisteskansen glapp ballen. Bernardo Silva fikk avslutte på nesten åpent mål, men forsøket gikk over.

Nærmere kom ikke Portugal, og en usedvanlig usynlig Cristiano Ronaldo. Uruguay forsvarte seg mesterlig, i stil med hvordan de har gjort det tidligere i mesterskapet, og sikret avansement til kvartfinalene.

