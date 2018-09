Søsteren fortalte Mørk om nakenbildene: – Jeg begynte å riste. Hjertet mitt datt i gulvet

Håndballstjernen gjestet torsdag Anne Lindmo til programmet «Lindmo», som sendes på NRK1 fredag kveld klokken 21.25.

Der forteller Mørk i detalj om hvordan hun opplevde at verden raste sammen i september i fjor. Hun var på samling i Trondheim da tvillingsøsteren Thea, som også er en kjent håndballspiller, ringte henne for å fortelle at private bilder av henne var på avveie.

Det første Thea Mørk spurte søsteren var om hun var alene.

– «Ja», sier jeg. «Du må sette deg ned, politiet har ringt», sier hun. Hun forteller så hva som har skjedd. Jeg husker jeg satt på sengen og gikk fra null til 200 i puls. Jeg begynte å riste. Hjertet mitt datt i gulvet. Jeg tenkte; «Er dette meg? Hvordan kan det være sant?», forteller Mørk.

– Skammet meg ekstremt

NÆRE SØSKEN: Under skadeperioden har Nora Mørk støttet tvilling og landslagsuttatte Thea fra tribunen. Her er de to fra en EM-kvalifiseringskamp i mars i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

27-åringen forteller at de to er svært tette, men at det satt langt inne å fortelle noen andre om hendelsen.

– Jeg tenkte at dette tør jeg ikke si til noen. Hvis jeg sier dette, så blir det ekte. Det blir en realitet. Sånn holdt jeg på i noen uker. Det var et fåtall som visste det. Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble mange søvnløse netter etter det, sier hun – og forteller hvorfor hun ønsket å holde det hele hemmelig.

– Jeg var så flau. Jeg skammet meg ekstremt. Det å ta en telefon til faren din og fortelle at dette har skjedd... Det tok meg en del uker. Selv om de skjønte at noe var galt fordi jeg så fysisk helt forferdelig ut. Jeg var dehydrert. Jeg presterte ikke. De skjønte at noe var på gang. Men de ante ikke omfanget, sier Mørk.

Sier ifra ved urett

Men etter hvert skjønte både Thea og Nora Mørk at de måtte fortelle dette til flere. «Det fløt over», både på håndballbanen og ellers. Hun trengte hjelp. Det fikk hun av sine aller nærmeste.

I november 2017, to måneder etter at hun fikk beskjeden, valgte hun å fortelle offentligheten om det som bare var å regne som starten på marerittet. Mørk ønsket å ta et oppgjør med de personene som hadde spredt bildene. Målet var å ta tilbake kontrollen. For hun følte hun hadde null av nettopp det.

En rekke anmeldelser ble i tiden fremover levert til politiet og flere er dømt og har fått sin straff.

– Jeg er oppvokst med at urettferdighet ikke er greit. Når folk gjør meg urett, så sier jeg ifra. Det er ikke sikkert det er rett for alle. Men med en gang man kødder med meg, da klikker det for meg. Jeg har vært knust og lei meg. Jeg har vært så sint som du kan få en person.

GJESTET LINDMO: Nora Mørk og Anne Lindmo, her under innspillingen av programmet torsdag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Får støttende kommentarer

Hun forteller at konfrontasjonene med de som spredte bildene gjorde hun for seg selv. Dersom hun skulle ha en karriere og fortsette å være en god håndballspiller så måtte hun det. I tillegg til å stå opp for seg selv, sier Mørk at det på samme tid kunne hjelpe andre.

Mørk har derfor fått høre om mange andre vonde historier, spesielt fra andre jenter og kvinner. Nå blir hun stoppet på gaten. Kommentarene er stort sett støttende. Hun sier at hun håper på endring og at folk får et nytt syn på spredning av private bilder etter at hun fortalte om sin sak.

– Og jeg håper folk skjønner at de ikke kan kødde med hvem som helst.

EM? – Jeg skal prøve

Midt i denne stormen skadet også Mørk seg – igjen. Korsbåndet røk i en kamp i februar i år. Hun måtte belage seg på en lang opptrenings- og rehabiliteringsperiode. Ingen har kunnet si med sikkerhet om Mørk blir å se på parketten under EM i Frankrike som begynner 29. november.

Mørk sier hun gjerne bare skulle sagt «ja» nå, at hun ønsker å være med og at hun ligger godt an.

– Jeg liker høye mål, så hvorfor ikke? Å komme med i den «førstesekseren» (startoppstillingen)… Det er trangt om plassene. Men jeg liker høye mål. Jeg skal prøve, sier Nora Mørk.