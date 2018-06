– Jeg synes det er ganske tøft gjort at hun innrømmer at hun har gjort det, da vet jo alle at bildene er av henne også, sier ei jente fra Hønefoss.

– Da er det kanskje også flere som tørr å stå fram.

– Det er fordi man ofte ser opp til kjendiser og gjerne vil gjøre det samme som de, sier ei annen.

– Hun er helt klart et forbilde, konkluderer begge jentene.

Markant økning

Det siste året har Konfliktrådet merket en markant økning i antall anmeldte saker med seksuelt innhold. Sakene går på blotting, voldtekt og spesielt deling av nakenbilder på nett. Tall fra hele landet viser at det har gått fra 77 saker i 2015 til hele 238 i 2017.

– Det er mye lettere nå å kunne innrømme at man faktisk har tatt nakenbilder og sendt dem til andre, uten at man forventer at de skal bli spredt videre, sier rådgiver i Konfliktrådet i Buskerud, Lars Otto Justad.

Nora Mørk valgte å gå rettens vei, og i april i år ble ni personer dømt for å ha spredt nakenbildene.

– Dette er en viktig dom for å vise hvor ansvaret ligger, sier Justad.

SATT FOKUS: – Nora Mørk har satt søkelyset på hva som er greit å gjøre og ikke mot andre på nettet, sier rådgiver Lars Otto Justad i Konfliktrådet i Buskerud. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Politiet opplever den samme trenden med flere saker av seksuelt innhold.

– Flere har tatt kontakt for å få hjelp, eller vil anmelde deling av nakenbilder, forteller Oustorp.

Det var i vinter det ble kjent at flere hadde spredt private bilder av håndballstjernen Nora Mørk. Noen hadde hacket mobilen hennes og sendt nakenbildene ut på nettet.

Den profilerte håndballspilleren var åpen om hvor tøft dette var, og at livet hennes ble totalt forandret etter hendelsen.

– Jeg tror Nora Mørk har gitt et ansikt til saken. Det at hun sto fram har nok hjulpet mange andre i samme situasjon, sier leder for forebyggende avdeling hos politiet i Drammen, Geir Oustorp.

Takknemlig for ros

– Nora Mørk angrer ikke på at hun tok denne kampen, fordi hun vet at det er svært mange som har hatt nytte av det, sier hennes advokat, Jon Christian Elden.

Hovedpersonen selv ønsker ikke å snakke mer om saken. Likevel understreker Elden at det varmer å få støtte.

ANGRER IKKE: Nora Mørks advokat, Jon Christian Elden, forteller at hun ikke angrer for at hun tok denne kampen. – Hun tenkte at det kunne få betydning for andre hvis hun gjorde det. Foto: Martin Giæver / NRK

– Det var opprinnelig et dilemma for henne om hun skulle ta denne kampen eller ikke, fordi hun visste at den ville føre til mer eksponering.

– Så en slik tilbakemelding er hun svært takknemlig for, understreker han.

– Vil hun anbefale andre om å gjøre det samme?

– Jo flere som står fram og forfølger det, jo bedre er det. Da skjønner folk at dette ikke er holdbart, poengterer Elden.