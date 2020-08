Sondre Nordstad Moen smadret 44 år gammel europarekord

City sendte ut Real Madrid

Manchester City er klare for kvartfinale i mesterligaen etter 4-2 sammenlagt mot Real Madrid. City ledet 2-1 før returoppgjøret, men 13 ganger mesterligavinner Real Madrid er likevel ingen lett motstander.



Men de lyseblå fikk den beste starten. Raheem Sterling satte inn kampens første etter ni minutter, deretter tente Karim Benzema håpet for Real Madrid med en redusering et kvarter før pause.



Det gikk likevel ikke riktig vei for den spanske klubben. Gabriel Jesus sendte de enda lenger ned i gjørma, med Citys andre scoring for kvelden. Dermed er det ingen mulighet for mesterligatrofe nummer 14 for Real Madrid i år.