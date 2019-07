Manchester United leverte langt ifra noen god prestasjon i treningskampen mot Kristiansund, men vant på straffe i siste minutt. Det endte 1–0. Men Kristiansund holdt det engelske stjernelaget på 0–0 til det var et halvt minutt igjen av overtiden.

Da felte KBKs keeper Juan Mata, og Mata satte selv straffen i mål.

Men kampens store øyeblikk var da Ole Gunnar Solskjærs sønn Noah fikk sin debut for Kristiansund. Han kom innpå fem minutter før slutt. Da løp pappa Ole Gunnar bort og gav sin sønn en high five, til enorm jubel fra de nesten 25.000 på tribunene.

– Det var kjempeartig. Det var veldig kjekt å få vise seg fram mot United.

– Hva sa pappa?

– Han ønsket meg lykke til.

19-åringen hadde ikke sett for seg dette før for et par uker siden.

– Det var moro å møte Pogba og de andre stjernene. Det var en unik opplevelse, og nå har jeg motivasjon til å prøve å nærme meg A-laget.

– Opplever du press fra pappa?

– Nei, det er ikke noe press.

Ole Gunnar Solskjær gledet seg på sønnens vegne.

– Det var stort et øyeblikk for ham å debutere. Og et stolt øyeblikk for han og meg, sier Solskjær om sønnen til Noah.

Slik kom seiersmålet (video fra TV 2):

Juan Mata avgjør kampen

KBK-keeper med superredninger

Solskjær sendte et tilnærmet toppet mannskap ut på Ullevaal-matta. Men den største stjernen av dem alle, Paul Pogba, satt på benken fra start.

Men han var ikke fornøyd.

– Jeg har sagt før at vi må bli mer kliniske foran mål. Vi ser solide ut bakover, men vi skulle ha gjort det bedre. Men keeperne deres var gode. Vi må fortsette å jobbe. Det er ikke en bekymring, men det er noe vi må bli bedre på, sa manager Solskjær.

Som ventet var det United som tok føringen i kampen, og Solskjærs menn skapte tidlig i kampen noen farligheter mot et lavtliggende Kristiansund. Men den første skåringen lot vente på seg.

Kristiansund-keeper Sean McDermott vartet opp med flere gode redninger, og imponerte stort mellom stengene.

– Vi kan være stolt av dette. Vi gjorde en god jobb alle sammen. Vi viste hvor gode vi er, sa McDermott til NRK etter kampslutt. Han spilte bare første omgang.

– Det skulle ikke vært dømt straffe. Men sånn er gamet.

Han syntes det var gøy da United presset.

– Jeg ville bevise at jeg var god nok. Dette er et utstillingsvindu, og jag ville vise meg fram, sier keeperen som jakter en plass på Irlands landslag og i en større liga.

United var nærmest skåring etter 41 minutter da Scott McTominay traff stolpen.

Scott McTominay med stolpetreff - Bildetillatelse fra TV2

Etter hvilen startet Kristiansund bra, og fikk en kjempesjanse etter 52 minutter. Sondre Sørli stod helt alene på bakerste stolpe, men headingen gikk like utenfor.

Solskjærs sønn inn til øredøvende jubel

Etter 60 minutter byttet Solskjær ut hele laget. Da kom Pogba på banen til stor jubel fra et fullsatt Ullevaal.

Solskjærs sønn, Noah (19) startet kampen på benken for Kristiansund, og kom inn på banen etter 85 minutter. Han tok plass på Kristiansunds midtbane.

– Det er en fantastisk prestasjon at vi er så nær å holde United til 0-0, sier Noah Solskjær. – Det er bare så synd at det ryker på slutten.

Noah har ikke debutert i Eliteserien, og spiller til daglig i 4. divisjon for Kristiansunds andrelag.

Etter 91 spilte minutter fikk Manchester United straffespark etter at Kristiansund-keeper Mbaye felte Juan Mata. Spanjolen satte straffen i mål, og kampen endte 1–0.

Kristiansund-kampen var Manchester Uniteds femte treningskamp denne sommeren. De fire foregående kampene, mot henholdsvis Perth, Leeds, Inter og Tottenham, har endt med seier.

United har en treningskamp igjen før Premier League-sesongen starter. På lørdag møter de AC Milan i Cardiff. I Premier League-åpningen venter Chelsea på hjemmebane søndag 11. august.