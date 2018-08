Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror Erling kommer til å spille flere kamper for Molde.

Det sier Ole Gunnar Solskjær til NRK etter å ha sett sitt Molde-lag spille 2–2 borte mot Lillestrøm. På tribunen skal det ha vært representanter fra Manchester United og Borussia Dortmund.

Begge på plass for å studere Erling Braut Håland. 18-åringen har vært linket til flere toppklubber i sommer, og så sent som torsdag bekreftet Solskjær at de har mottatt et bud fra Red Bull Salzburg.

Etter kampen mot Lillestrøm sier Solskjær at det ikke er tatt noen avgjørelse om fremtiden til spissen.

– Per nå er ikke noe skrevet under. Jeg som trener håper å få beholde en slik spiss på laget.

Får du beholde han ut sesongen?

– Det får vi se på. Hvordan en eventuell avtale blir kommer an på hvilket lag han til slutt blir enig med, svarer Solskjær.

VINKER IKKE FARVEL HELT ENDA: Ole Gunnar Solskjær tror Molde får mer glede av Erling Braut Håland fremover. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Han kjemper og sliter

– Jeg er Molde-spiller, sier Håland selv på spørsmål om fremtiden etter 2-2-kampen mot Lillestrøm.

Håland kom ikke på scoringslisten på Åråsen, men stod for den målgivende pasningen da Etzaz Hussain scoret Moldes 2-1-mål.

Molde er fremdeles med i gullkampen i Eliteserien 2018, me etter kampen mot Lillestrøm er det seks poeng opp til Rosenborg på toppen. Derfor håper Solskjær han får beholde spissen.

– I dag har han en fantastisk assist, til tross for dårlige forutsetninger. Han kjemper og sliter for oss, og gjør en god kamp, sier Molde-treneren.

– Fantastiske fasiliteter i Salzburg

Erling Braut Håland er ordknapp om fremtiden, men sier at han gjerne vil ha en mulighet i utlandet.

– Jeg tror alle som spiller fotball har et ønske om å spille i utlandet en dag, sier Håland på spørsmål om han vil dra ut allerede nå.

I forbindelse med budet fra Red Bull Salzburg var Håland på besøk hos klubben. Unggutten sier at han var imponert over det han fikk se.

– Fasilitetene i Salzburg er fantastiske, og det var veldig bra å få oppleve det.

Vil du gjerne ut allerede nå?

– Jeg stresser ikke. Jeg er Molde-spiller, og er klar for ny kamp torsdag.

Da møter Molde skotske Hibernian i Europa League-kvalifisering.