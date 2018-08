Solskjær bekreftar Håland-bodet: – Vi er nøgde

– Vi er nøgde med bodet Salzburg har kome med. No er det opp til klubben og Erling å bli einige, seier Molde-trenar Ole Gunnar Solskjær til NRK.

Han siktar til det 18 årige spisstalentet Erling Braut Håland, som no er på plass i Austerrike for å forhandle med dei regjerande austerrikske meistrane.

– Heilt frå då Erling kom til oss visste vi at han kom til å gå frå oss på eitt eller anna tidspunkt. Så får vi sjå om det skjer no eller snart, seier Solskjær.

Det var TV2 som tidlegare i dag kom med nyheita om at Molde har godteke eit bod frå den austerrikske storklubben Red Bull Salzburg.

Det skal vere snakk om ein overgang som i første omgang er verdt 50–60 millionar kroner. Men klausular gjer at summen kan bli endå høgare på sikt.

STORTALENT: Erling Braut Håland har trass i sin unge alder fått mykje speletid under Ole Gunnar Solskjær i Molde. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Ikkje for høgt nivå

Molde sin administrerande direktør, Øystein Neerland, seier til NRK at overgangen ikkje er klar enno.

Men om Erling Braut Håland hamnar i Red Bull Salzburg, meiner NRK sine fotballekspertar at det kan vere kan vere eit fornuftig steg for 18-åringen.

– Han kjem til eit høgare nivå enn eliteserien. Men nivået er heller ikkje for høgt. I Red Bull Salzburg får Erling Braut Håland erfaring i Europa, samtidig som han sannsynlegvis får ei avgjerande rolle på klubblaget, seier Carl-Erik Torp.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: NRK

Han får støtte frå ekspertkollega Morten Skjønsberg.

– Vi har jo sett tidlegare at unge spelarar har gått til store klubbar og ikkje fått speletid. Og nettopp speletid er jo avgjerande for Håland. For vi snakkar unekteleg om eit stort talent, meiner den tidlegare Stabæk-kapteinen.

– Eit beist

At Håland flyttar på seg i ein alder av berre 18 år trur ikkje ekspertane blir eit problem.

NRK-EKSPERT: Morten Skjønsberg. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

– Det er alltid knytt farar til unge spelarar som reiser ut. Men Håland er i alle fall godt fysisk rusta samanlikna med mange andre på sin alder. Han er jo eit beist, vurderer Carl-Erik Torp.

Morten Skjønsberg trur ikkje det hadde gjort noko om Håland spelte i eliteserien ei stund til.

– Men vi får satse på at dette blir eit bra trinn vidare. Og så kan han kome til ein endå større klubb etter kvart, håper NRK-eksperten.

Lett vidare i Europa

Medan Erling Braut Håland er i Austerrike var Molde i Albania for å spele andre kvalifiseringsrunde i Europa League. Molde leia 3–0 frå første kamp – og vann komfortabel 2–0 i dag etter scoringar av Fredrik Aursnes (straffe) og Petter Strand.

– Vi fekk heldigvis to tidlege mål. Så det vart ein roleg andre omgang der vi også fekk kvilt spelarar, seier Ole Gunnar Solskjær.

I tredje kvalifiseringsrunde skal Molde møte skotske Hibernian eller greske Asteras Tripolis.