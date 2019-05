Solskjær tar med Manchester United hjem til Norge

Nå er det bekreftet: Manchester United kommer til Oslo i sommer. 30. juli møter de Kristiansund til treningskamp på Ullevaal stadion.

Da møter også manager Ole Gunnar Solskjær klubben fra hans egen hjemby.

– Det er alltid muligheter i fotball, KBK har vist det. Nå får de testet hvor nivået ligger, og så får vi sjekket oss selv. Selv om vi har pre-season, har de også ferie. Det blir en virkelighetsoppfatning for alle utpå banen på hvor langt foran eller bak vi er, sier Solskjær i pressemeldingen fra eliteserieklubben.

HJEMME: Ole Gunnar Solskjær var på plass da Kristiansund møtte Molde tidligere i mai. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Det er KBK som står mitt hjerte nærmest, og de var ikke vonde å be når muligheten dukket opp. Å få til dette oppgjøret og gi KBK samt folket i Kristiansund en sånn kamp, gjør meg stolt, fortsetter han.

– Et eventyr

Kristiansund-trener Christian Michelsen er ikke mindre entusiastisk.

– Dette kommer til bli tidenes «boost» for oss. Mange av guttene i klubben lever og ånder for Premier League, og interessen er selvsagt enorm. Kristiansund og Nordmøre holder med Ole Gunnar, og det har vi gjort i alle år. Muligheten til å få oppleve dette er helt fantastisk, ja, et eventyr vil jeg si.

Til TV 2 forteller han at han selv holder med Manchester-klubben.

– Jeg har vært Manchester United-fan hele mitt liv. Vi var på familieferie i desember da det begynte å versere rykter om at det kunne vært en nordmann som ble midlertidig manager. Det er sinnssykt, helt surrealistisk. Det føles viktig for Manchester United-fansen endelig å få mannen sin. Så ble han permanent manager etter hvert, og det var helt fantastisk, sier Michelsen.

Også kvinnekamp

Kampen går midt under Norway Cup, og billettene legges ut for salg fredag 24. mai.

– Klubben har alltid hatt en sterk tilhengerskare i Norge, og vår skandinaviske supporterklubb er en av de største og mest aktive fangruppene. Det er en glede å få spille mot Oles hjemby-klubb, og vi er sikre på at det vil være mye støtte for denne kampen, sier klubbens visepresident, Ed Woodward til Manchester Uniteds hjemmeside.

Også Manchester Uniteds kvinnelag kommer til Oslo. De møter Vålerenga på deres arena dagen etter, altså 31. juli.

– Selv om United er et forholdsvis ferskt lag, så er det ingen tvil om at de blir en tøff motstander. De satser stort, har økonomiske muskler og kommer til å styrke troppen mot sin første sesong i FA Womes Super League. For oss blir dette en solid sportslig utfordring, samtidig som det blir en kul happening både for oss å få storklubben Manchester United på besøk, sier Vålerenga-trener Monica Knudsen.