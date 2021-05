Solskjær-statistikk imponerer: Vant for niende gang på bortebane etter å ha ligget under

Reiten og Chelsea er seriemestere

Guro Reiten og Chelsea er seriemestere nok en gang etter å ha knust Reading 5-0 på hemmebane. Reiten ble byttet inn i andre omgang og spilte en drøy halvtime. Dette er fjerde gang Chelsea er kronet til seriemestere.



Dermed har Chelsea vunnet både ligacupen og serien, og fortsatt mulighet til å vinne «alt». For 16. mai spiller de mesterligafinale mot Barcelona og FA-cupen skal spilles høst.



Melanie Leupolz scoret det første for Chelsea, deretter fulgte Fran Kirby opp med to scoringer - en like før og en like etter pause. Mot slutten av andre omgang scoret Sam Kerr og Erin Cuthbert hvert sitt for de mørkeblå.