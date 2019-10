Solskjær om den tøffe tiden: – Ligger ikke søvnløs

– Jeg liker ikke å tape kamper, men jeg vet også at klubben vil komme tilbake. Vi har ikke vunnet borte på en stund. Det er noe vi vet, men jeg ligger ikke søvnløs av det.

Slik starter manager Ole Gunnar Solskjær med å svare på spørsmålet fra Sky Sports Gary Neville: Hvordan takler du alt som skjer rundt klubben om dagen?

TANKEFULL: Manchester United trenger en seier for å bygge selvtillit, erkjenner Solskjær. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

– Vi ser mot den neste kampen. Jeg er en optimist og vil heller være det og ta feil, enn å være pessimist å få rett. Jeg ser alltid på neste kamp som en mulighet. Liverpoolkampen er en fin sjanse for oss til å snu det, fortsetter han.

Føler seg ikke utrygg

Søndag tar laget imot den serieledere Liverpool. Manchester United ligger bare på 12.-plass etter åtte kamper, og i et langt intervju med TV-kanalen åpner Solskjær opp om sesongen, kritikken som stadig rettes mot ham, og om fremtiden.

Solskjær føler ikke at jobben hans er utsatt, til tross for alle spekulasjonene i mediene. Han sier at han når han snakker med klubbsjefene, så snakker de om et treårsperspektiv – en langtidsplanlegging. 46-åringen forventer ikke at han skal få en telefon som forteller ham at han sitter trygt.

– Kulturen var noe jeg ønsket å forandre. Vi lot noen spillere gå og hentet noen inn, gode karakterer og gode personligheter som har hjulpet kulturen. Som manager trenger man en kultur og grunnmur for å få laget fremover, mener han.

ER SAVNET: Anthony Martial er for tiden skadet. Til Sky Sports sier Solskjær at han er sikker på at laget vil få en løft når flere spillere kommer tilbake fra skade. Allerede mot Liverpool søndag kan Martial være klar. Foto: OLI SCARFF / AFP

Vil handle i januar

Nordmannen forsvarer også salgene han gjorde av spillere som Marouane Fellaini, Romelu Lukaku og Alexis Sánchez. Han roser de yngre spillernes innsatsvilje i manges skadefravær, og påpeker at de er fremtiden, samtidig som han innrømmer at laget må forsterkes.

– Januarvinduet er uansett vanskelig, men hvis det er tilgjengelige spillere til riktig pris er jeg sikker på at vi vil handle, sier Solskjær, og understreker at han har pengene, men spillerne må være riktige for klubben.

For det er rekruttering og fremtid som er det aller viktigste for Solskjær. At laget må bestå av spillere som er riktige og er villige til å gi alt for Manchester United.

En seier mot Liverpool til helgen kan kanskje også gi noe arbeidsro.

– En seier vil bety mye, fordi resultatene har vært såpass dårlige i det siste. Men jeg tror det vil ha enda mer å si hvordan de vinner. De fleste forstår at Solskjær har en vanskelig oppgave, men om selve spillet fortsetter å være så svakt som det har vært de siste ukene, er det vanskeligere å være tålmodig med ham. Solskjær trenger først og fremst en prestasjon som viser folk hva dette laget kan prestere på sitt beste, mener NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

– Vi har en fantastisk mulighet til å endre dynamikken, og vi er motiverte for å vinne. Vi er United, vi spiller hjemme og vi skal gi alt for å ta seieren som fansen fortjener i en så spesiell kamp, sier Juan Mata til klubbens hjemmeside.