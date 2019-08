Solskjær før nøkkelkamp: – Pogba blir i United

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har absolutt ikke bekymret for Paul, sier Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen før mandagens bortekamp mot Wolverhampton.

Ifølge Manchester United-manageren får han spørsmål om Pogbas fremtid hver gang han møter journalister.

Kanskje ikke så rart siden den franske stjernespilleren i sommer sa at han er «klar for nye utfordringer» (blant annet til The Telegraph) og i forrige uke fulgte opp med at «det er alltid et spørsmålstegn» når han snakket om klubbfremtiden etter Premier League-åpningen mot Chelsea.

2. september

Franskmannen er blitt koblet til både Juventus og Real Madrid, men er altså fortsatt i Manchester United.

Enn så lenge.

For det er fortsatt to uker igjen av det internasjonale overgangsmarkedet som ikke stenger før 2. september.

Men skal vi tro Solskjær er ikke Pogbas klubbfremtid noe problem. Da Solskjær på pressekonferansen fikk et konkret spørsmål om Pogba fortsatt kommer til å være i klubben 2. september, svarte nordmannen:

– Om ikke noen ... Ja for meg, blir han.

GOD START: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United slo Frank Lampards Chelsea hele 4-0 i serieåpningen forrige helg. Foto: Dave Thompson / AP

Solskjær vil ha enkle mål

Pogba var, ifølge Mirror, i hvert fall med i bruttotroppen som møter Wolverhampton i mandagens vanskelige bortekamp i Premier League. Pogba blir trolig god å ha for United som forrige sesong tapte to kamper på Molineux med få ukers mellomrom.

Før kampen har Solskjær også kommet med følgende oppfordring til Anthony Martial og Marcus Rashford, to andre spillere som skal score målene for United, i tillegg til blant andre Pogba.

– Jeg vil at de begge skal score enkle mål. Du trenger ikke jobbe så hardt for dem, det krever bare litt bevegelse. Man må ikke skru ballen i krysset for å score, sier Solskjær som selv var kjent for å bruke få touch på å få ballen i mål.

Så spørs det hvilken taktikk Pogba kommer til å velge.