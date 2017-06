Solberg raste mot norsk konkurrent - fikk trøst av sønnen

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke ord. Jeg er så skuffet. Det skjer i Norge, for andre gang, at han skubber meg ut av veien, sier en tydelig skuffet Petter Solberg.

Han snakker om det som skjedde i semifinalen under VM-rundene i rallycross i Hell. Der møtte Solberg blant andre Andreas Bakkerud.

I første sving ble Solberg presset ut av Bakkerud, som gjorde et utradisjonelt valg. Det kan du se her:

Bakkerud presset ut Solberg Du trenger javascript for å se video.

– Bare lei meg

Den taktiske manøveren skapte voldsom frustrasjon hos Solberg.

- Nå er jeg bare lei meg, sier Petter Solberg.

– Dette er bare helt utrolig. Jeg ble dyttet helt ut i første sving. Det var bare fryktelig kjedelig. Nå er jeg bare lei meg, sa Solberg til NRK etter dramaet.

På grunn av manøveren ble Solberg satt langt tilbake i semifinalen, og måtte bare se på da Bakkerud og de andre beste konkurrentene tok seg til finalen.

– Dette har skjedd så mange ganger nå. Han har gjort det flere ganger før. For to år siden gjorde han det samme her, sier Solberg om Bakkerud.

Spydebergingen hadde problemer med å kontrollere følelsene etter nedturen. Heldigvis for ham var sønnen Oliver Solberg til stede. Da han fikk se hvor skuffet faren var, kom han løpende til og ga Solberg en lang, god klem.

Bakkerud selv forklarer at han gjorde bare det han måtte.

– Jeg kjører mitt race. Jeg går inn i første sving og ser at jeg bremser for sent, ombestemmer meg, og ser at han er på utsiden. Det er bare sånn det er, sier han.

Også NRKs kommentatorer mente at Bakkeruds manøver var helt innenfor regelverket.

– Hvis han mente han måtte ta ut Solberg for å vinne, så har han lov til det. Selv om det selvsagt gjør vondt for Solberg, sa kommentator Carl Andreas Wold.

Johan Kristoffersson var best på Lånke. Andreas Bakkerud (t.v) ble nummer to, og Sébastien Loeb endte på tredjeplass. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Innrømmer at de ville presse ut Solberg

I Bakkeruds team er de åpne om at de gjerne ville gjøre en taktisk manøver mot Solberg. De ville nemlig gjerne kvitte seg med ham, siden han er en av de beste konkurrentene.

– Vi visste at Petter kom til å bli sterk, så vi hadde bare én mulighet. Vi måtte dra han med ut sammen med oss. Jeg kan nesten ikke tro at det fungerte, sa en representant for bergenserens team til NRK etter semifinalen.

I finalen møtte Bakkerud Petter Solbergs svenske teamkamerat Johan Kristoffersson, som endte med å vinne. Bakkerud ble nummer to og sanket med det viktige VM-poeng. Bergenseren er i øyeblikket nummer seks i sammendraget.

– Andreplass er dårligste taper, er det ikke det man sier? Vi har ikke helt farten til Johan i finalen. Vi gjorde alt vi kunne, men jeg liker ikke å tape, sier Bakkerud.

Solberg var tydelig fornøyd igjen da han møtte lagkameraten Kristoffersson i målområdet og gratulerte ham med seieren.

Johan Kristoffersson leder nå VM med åtte poengs margin til regjerende mester Mattias Ekström. Petter Solberg følger deretter, 17 poeng bak lagkameraten på toppen.