Solberg rev opp døra og raste mot svenske: – Jeg er så forbanna

Bäckström på plass for Tre Kronor

Sverige kan glede seg over at både Henrik Lundqvist og Niklas Bäckström har sluttet seg til troppen for resten av ishockey-VM.

New York Rangers-målvakten Lundqvist var på plass i Köln lørdag, mens Bäckström ankom den tyske byen dagen etter.

– Reisen gikk bra, men man er alltid litt trøtt, sa Bäckström til Aftonbladet.