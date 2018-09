Så sint på rivalen at han gråt. Nå åpner Solberg for et samarbeid

Andreas Bakkeruds fabrikk Audi pakker sakene for denne gang og forlater rallycross. Det betyr at nordmannen nok en gang står uten fabrikklag når sesongen er over. Han mistet jobben på tampen i fjor da Ford la inn årene.

– Det er klart det er kjedelig å få den smellen. Jeg har vært så priviligert at jeg har levd av sporten i tre år, men så har jeg vært litt uheldig med at bilfabrikantene har trekt seg. Men slik er det i motorsport, det er litt uforutsigbart. Ingen jobb er sikker.

Nå setter erkerival Petter Solberg døra på gløtt for å slippe Bakkerud inn som tredjefører i hans PSRX Volkswagen-team. Det nevnte Solberg som en mulighet i fjor, men i løpet av de neste ukene kan det bli en realitet.

Så sint på Bakkerud at han gråt

De som har fulgt rallycross, vet at det ikke har vært et spesielt vennskapelig forhold.

Skru tida ett år tilbake, til juni i fjor, og til VM-runden på Hell. Da kjørte Bakkerud Solberg helt ut av løpet, til stor frustrasjon for Solberg, som var rasende etterpå.

JUNI 2017: Petter Solberg blir presset av banen, og er sjanseløs etter et sammenstøt med Bakkerud. Etterpå måtte han trøsstes av sønnen Oliver. Foto: Jørn Tveter / NRK

Så rasende at han måtte trøstes av sønnen Oliver.

Det var ikke første gang. Det skjedde på Hockenheim, det skjedde to år før på samme bane i Hell. «Det skjer hver gang», som Solberg sa til NRK.

«Et supertalent»

Nå er tonen en annen.

– Jeg har alltid sagt at han er en veldig god sjåfør. Det han har gjort med stabilitet og intelligent kjøring, det har han gjort helt rett i dag. Veldig god sjåfør. Supertalent, sier Solberg.

For i neste uke skal Solberg i møte med PSRX med tanke på å utvide stallen med én fører til, og da veier nordmannens stemme tungt.

– Hadde du hatt et ekstra sete, kunne du tenkt deg å tilby det til Andreas BAkkerud?

Ja, det er helt klart. Det er en mulighet, det.