Solbakken reagerte på Ødegaard-spørsmål: – Historieløst

Ødegaard gjorde en god kamp og kunne endelig juble for et landslagsmål igjen, og nettkjenningen mot Georgia tirsdag kveld gjør at han har scoret tre mål på 53 landskamper.

Etter kampen fikk Norge-kapteinen rosende omtale av så å si et samlet pressekorps.

NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kåret drammenseren til Norges beste og ga ham karakteren 7 av 10 på børsen. VG ga også 7, Dagbladet, TV 2 og Nettavisen landet på 8.

Les også: Børsen etter Norge-Georgia: – Verdt inngangs­billetten alene

– Helt historieløst

Men da Solbakken fikk et spørsmål fra VG på pressekonferansen etter kampen om han er enig i påstanden om at Ødegaard spilte en av sine beste landskamper for Norge, reagerte landslagssjefen.

– Det synes jeg er helt historieløst. Han spiller veldig bra i dag, men han har jo kun spilt gode landskamper i lang, lang tid. Den kjøper jeg ikke. Det er bare en av mange, mange, mange gode, svarte Solbakken oppgitt.

Da avisens utsendte fulgte opp med å spørre om hvilke steg Ødegaard har tatt som leder, svarte Norge-sjefen med å sende et stikk i avisens retning.

– VG ville jo ikke ha ham som kaptein, så da kan jo dere ta et rådsmøte om hvorfor han ikke skal være kaptein. Vi skjønte det tidlig at han kommer til å være kaptein. Dere ville ha alle andre, sa Solbakken.

Les også: Nusa (18) serverte Haaland og Ødegaard: – En ny verdensstjerne på gang

Han siktet trolig til at avisens fotballkommentator Knut Espen Svegaarden uttrykte skepsis i avisens spalter da drammenseren fikk den ærefulle utnevnelsen for to år siden.

«Valget burde vært Sander Berge» skrev Svegaarden i mars 2021.

Tok selvkritikk

Det må imidlertid legges til at VGs fotballkommentator tok selvkritikk i fjor sommer og publiserte en kommentar med tittelen: «Jeg tok feil – Ødegaard er den rette kapteinen».

– Hva var det du så, som VG ikke så? fulgte reporteren opp med overfor Solbakken.

– Det du så på banen i dag, svarte landslagssjefen.

I pressesonen ble Martin Ødegaard også et tema hos flere av spillerne.

Stefan Strandberg fikk fornyet energi da han fikk en anledning til å rose Arsenal-spilleren.

– Det er ingen som er i nærheten av å forstå hvor mye Martin betyr for oss. Dere ser det som skjer utpå banen, innleder Strandberg.

GOD KVELD: Martin Ødegaard og Norge hadde en bra kveld på Ullevaal tirsdag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB

– Har ikke ord

At Ødegaards manglende målfangst i Norge-drakta er blitt et tema i det siste, slik NRK skrev om før Georgia-kampen, har han ikke så mye til overs for.

– Det er mange som snakker om at han har levert for lite mål og målpoeng, men det han har gjort for landslaget her de siste årene … jeg har ikke ord. Hva han legger ned av timer utenfor banen for å samle oss, for at vi skal utvikle oss og for at vi skal bli en gruppe som kjemper sammen. Han får sikkert en del skryt i media, men i mine øyne burde det vært enda mye mer, sier Strandberg til NRK.

– Det er klart vi har Erling som kanskje er verdens beste spiller, men vi har kapteinen i Arsenal. Det Martin gjør det står ikke tilbake for noen i Europa per dags dato i mine øyne, legger han til.

Nusa briljerer i forkant av begge målene - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

– Å stilne kritikerne betyr ikke så mye

I pressesonen etter kampen fikk Ødegaard spørsmål om hvordan det var det å stilne kritikerne med å igjen score et mål for landslaget.

– Å stilne kritikerne betyr ikke så mye for meg. Det var deilig å få et mål og hjelpe laget til seier, svarte Ødegaard.

Overfor NRK var Ødegaard fornøyd med lagets og egen innsats i hans 53. landskamp.

– Nei, det var ganske bra. Vi gjør mye bra, styrer det meste, burde vinne mer. Litt irriterende at vi slipper inn den på slutten. Utover det hadde vi full kontroll og en ganske solid gjennomføring, sier han.

Norges EM-kvalifiseringsgruppe fortsetter nå med kamper mot Kypros (borte) og Spania (hjemme) 12. og 15. oktober.