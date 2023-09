For et talent, verdt inngangsbiletten alene! Ga en forsmak på hva som skulle vente allerede etter seks minutter da han rykket seg fri og slo et godt innlegg. Fantastisk målgivende omtrent på samme måte 20 minutter senere. Et danseshow med gåsehud-faktor før Ødegaard satte inn 2-0. Mislykkes noen ganger, men prøver alltid på nytt.