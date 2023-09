Nusa (18) serverte Haaland og Ødegaard: – En ny verdensstjerne på gang

– Vi har en verdensstjerne i Erling Braut Haaland, men fy søren, vi har en ny verdensstjerne på gang. Jeg er villig til å bruke så store ord, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp om 18-åringen fra Langhus.

Norge slo Georgia 2-1 tirsdag kveld, og det skal Antonio Nusa ha mye av æren for.

Etter den knallgode debuten i treningskampen mot Jordan sist, fikk Nusa starte i den tellende kampen mot Georgia i EM-kvaliken tirsdag kveld.

Og snakk om å gripe sjansen med begge hender.

HERJET: Antonio Nusa er kommet for å bli på det norske landslaget. Foto: BILDBYRÅN

Det norske supertalentet imponerte stort og viste igjen hva slags fenomenalt potensial han innehar.

– For en gave

Nusa var nest sist på både Norges 1-0-scoring og 2-0-scoring, og det var noe poetisk over hvem han serverte: Erling Haaland på 1-0 og Martin Ødegaard på 2-0.

Som en skrev på Twitter: Han har ordnet seg brukbare dansepartnere i både Helene Spilling og Nusa, Martin Ødegaard.

– For en gave vi har fått til norsk fotball, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen om Antonio Nusa.

Da unggutten ble byttet ut 20 minutter før slutt, takket Ullevaal for showet ved å gi ham stående applaus da han tuslet av gressmatta etter sin andre landskamp.

Det blir ikke den siste.

– For en fotballkamp han har levert, Antonio Nusa. Jørgen Strand Larsen har vært god han også, for all del, men han havner i skyggen, alle havner nesten i skyggen av Antonio Nusa i dag. Sin andre landskamp, tre målgivende og én scoring på to landskamper. Det er elleville tall for en 18-åring, mener Carl-Erik Torp.

For dem som trenger fornyet håp om en bedre norsk fotballfremtid for A-landslaget: Martin Ødegaard (24), Erling Braut Haaland (23) og Antonio Nusa (18) kan alle spille ti år til på landslaget. Minst.

FLYR HØYT: Erling Braut Haaland gjorde det han gjør best, score mål. Foto: Lise Åserud / NTB

Kampen startet med norsk overtak, men det tok en stund før det ble farlig foran Georgia-målet. Etter 25 minutter smalt det imidlertid skikkelig.

Antonio Nusa fikk ballen ute til venstre, og den lynhurtige kantspilleren lot seg ikke be to ganger. 18-åringe dro seg forbi backen og slo et nydelig innlegg til Erling Braut Haaland i feltet, som steg til værs og banket inn 1-0 med en nådeløs heading.

– Noe av det råeste vi har sett

Der fikk Ullevaal-publikummet første forsmak på det som kan bli et langt og fruktbart samarbeid på landslaget mellom to spillere med hver sine ekstreme kvaliteter.

Men Nusa ga seg ikke der. Syv minutter senere kjørte han karusell forbi to svimle georgiere før han la ballen 45 grader ut til Martin Ødegaard.

Norge-kapteinen, som bare sto med to scoringer på 52 landskamper før tirsdag, hamret ballen kontant i nettet med en glimrende avslutning langs gresset.

– Noe av det råeste vi har sett på Ullevaal noensinne, var dommen fra en entusiastisk Jesper Mathisen på TV 2 etter å ha sett forarbeidet til 2-0-scoringen.

ENDELIG: Martin Ødegaard har ikke bøttet inn mål for Norge, men tirsdag satt den. Foto: Lise Åserud / NTB

– Har savnet det

NRK-ekspert Carl-Erik Torp lot seg imponere av 2-0-scoringen.

– Antonia Nusa, da. Kjører en elastico-variant mellom to georgiske spillerne og så kiler han den videre til Martin Ødegaard, som kommer i full «power» og banker den ned, utagbart i lengste hjørne. Vi har jo savnet flere målpoeng fra vår kaptein, og nå kommer det, sa Torp.

Andre omgang var, tross norsk dominans i ballinnehav, av det mer skuffende slaget. Et komfortabelt norsk lag slet med å skape de helt store mulighetene.

På overtid reduserte Georgia da Budu Zivzivadze snek seg foran Stefan Strandberg, som ellers hadde levert en god landskamp, og satte inn 2-1 fra kloss hold.

Det ble også sluttresultatet, og dermed lever det teoretiske EM-håpet videre.

Norges EM-kvalikgruppe fortsetter nå med kamper mot Kypros (borte) og Spania (hjemme) 12. og 15. oktober.