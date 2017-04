Kampen pågår fortsatt!

Situasjonen oppsto 19 minutter ut i kampen mot Stabæk onsdag kveld. Ole Amund Sveen og gjestenes keeper Mande Sayouba krasjet sammen i en tøff duell, som til slutt endte med at ballen trillet i mål.

UT PÅ BÅRE: Ole Amund Sveen. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

Men den store jubelen uteble. Kort tid etter scoringen flokket hjemmelagets spillere seg rundt Sveen, som skrek av smerte.

Sogndal-såilleren fikk legetilsyn på banen, før han ble båret rett i garderoben.

På spørsmål om Sveen har brukket foten, svarer sportslig leder Håvard Flo følgende:

– Det kan se sånn ut.

NTB Scanpix-bildene viser tydelig at beinet kommer i en unaturlig stilling. Etter alt å dømme er foten brukket.

– Det så veldig stygt ut for ham, men han fikk et mål før han måtte ut. Så vi får ta tre poeng for ham nå, sier Sogndal-spiller Henrik Furebotn til Eurosport i pausen.

Og det ser det ut som om hjemmelaget klarer. Hjemmelaget har nemlig vært dødelig effektive på eget gress. Sognal har hatt fem skudd på mål og har scoret fire ganger.

Bendik Bye, som kom inn for Sveen, har satt ballen i mål to ganger.

Artikkelen utvides!