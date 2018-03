Snøt Stabæk for Kina-millioner: – Tror de er litt glade for at jeg ble

– Hvis jeg gjør det bra og fortsetter å utvikle meg, så kan de fortsatt tjene en god slant på meg, sier den blide målsniken til NRK.

Spissen markerte seg med mål og målgivende i sesongåpningen mot Strømsgodset, men siden hjemmekampen mot Start ble utsatt, har de siste ukene blitt brukt på treningsfeltet. Her har han vært sylskarp med mål i hver eneste spilløkt, ifølge trener Toni Ordinas.

Fjorårets 17 mål førte til at en kinesisk klubb la rundt 20 millioner kroner på bordet i vinter, men da Stabæk aksepterte budet, sa Ohi nei. Sportssjef Inge André Olsen la ikke skjul på at klubben ønsket pengene, og Olsen uttrykte både irritasjon og vemodighet overfor VG.

– Jeg tror de er litt glade for at jeg ble, forteller han nå - en måned etter at nyheten sprakk.

– Jeg spiller for glede

IMPONERT: Stabæk-trener Toni Ordinas mener Ohi Omoijuanfo har tatt store steg gjennom vinteren. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kina har lokket til seg en rekke toppspillere fra Europa på grunn av skyhøye lønninger. Det er ikke kjent hvor mye Ohi ble tilbudt, men etter det NRK forstår, dreier det seg om minst ti millioner skattefrie kroner i året.

– Det er mye penger i fotball nå, men det er ikke derfor jeg spiller. Jeg spiller for glede. Jeg elsker dette spillet, sier Omoijuanfo.

Han har forståelse for at noen lar seg friste av Kina-millionene, men selv har han aldri angret på avslaget.

– Jeg føler det ikke var riktig på dette tidspunktet. Jeg skjønner de som gjør det. Du har en familie å tenke på og alt det, men jeg er ikke på et punkt i livet hvor økonomien er trang, sier Ohi og smiler.

Ordinas: – Det står det respekt av

Stabæk-ledelsen var umiddelbart ikke like fornøyd med avgjørelsen, men trener Ordinas mener imidlertid at det står respekt av avgjørelsen.

– Som profesjonell fotballspiller må du håndtere slike situasjoner. Han bestemte seg for at det mest riktige for ham var å bli. Det står det respekt av, sier Ordinas til NRK.

Ohi selv er tydelig på at han ikke ønsker å ta noen snarveier.

– Nå vil jeg bare utvikle meg selv og se hvor langt jeg kan ta det. Jeg har lyst til å bli gammel og tenke at jeg gjorde et ærlig forsøk på å komme meg til utlandet og en god liga istedenfor å dra til Kina og tjene masse penger. Uansett hva som skjer i fremtiden, vil jeg være stolt over den beslutningen, avslutter 24-åringen.