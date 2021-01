Smertene gjør Myrhol bekymret for fremtiden: – Det føles litt urettferdig

Han var en av få som faktisk smilte ved ankomst Egypt. For ikke bare var sola og temperaturen et kjærkomment avbrekk, han hadde også nådd målet ved å rekke VM.

EM i fjor gikk kapteinen glipp av da han måtte operere tarmen. I sommer kom skuldersmertene snikende under sesongoppkjøringen med Skjern, og i september måtte han operere. En rift i en sene satte ham på sidelinjen ut året.

– Å rekke VM er det jeg har jobbet for, men jeg hadde håpet jeg skulle ha kommet litt lengre i forhold til smertene, forteller Myrhol til NRK.

– Tankene kommer snikende

Mot Algerie ble det så vondt at han kastet inn håndkleet allerede etter det første angrepet.

– Det er ikke helt godt. Man kan sammenligne smerten med å klemme fingeren i døra eller å ha brent seg på noe når jeg skyter. Det er jo ikke som man har lyst til å gjøre det på nytt da, strekspilleren, som følte seg bedre mot Island, men bare fikk rundt fire minutter spilletid.

VIDERE I VM: Bjarte Myrhol og Norge er klare for kvartfinale i mesterskapet i Egypt. Strekspilleren har vært på banen under én time totalt i VM. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Før kamp får han smertestillende. Etter kamp venter behandling fra fysioterapeut, og trening med tilpassede øvelser. På hviledagene skal han helst ikke bruke skuddarmen, og avlastning hjelper noe.

– Jeg får optimal oppfølging, og vi hadde håpet å få den bedre under mesterskapet, men det har vi ikke klart, sier Myrhol.

– Så hva betyr det for fremtiden?

– Det er et ordentlig godt spørsmål. Det sier seg selv at man gjør seg opp noen tanker når kroppen ikke spiller på lag. Det har den ikke gjort. Tankene om at man må legge opp kommer snikende jo mer vondt jeg har. Det bekymrer meg. For jeg føler at jeg egentlig har håndballferdighetene til å holde på litt til, svarer 38-åringen åpenhjertig.

– Mye oppoverbakke

I vår var han i tillegg ute en periode med det som sannsynligvis var koronasmitte. Og da OL ble flyttet frem ett år, bestemte han seg for å fortsette. Ifølge Myrhol sier fagpersonell at han har hatt rask progresjon, men han er likevel utålmodig.

– Det har vært mye oppoverbakke. Det har ikke bare vært en ting. Koronapausen har virkelig ødelagt for meg. det var på det tidspunktet jeg begynte å komme i gang med masse energi og motivasjon til OL. Det var ikke helt heldig for meg, mener Myrhol, som har kontrakt med sin danske klubb til 2022.

– Akkurat nå føles det litt urettferdig. Jeg har lagt ned masse innsats og treningstimer, og jeg har de beste folka rundt meg, men så slipper det ikke helt likevel, sier Myrhol.

Han har ikke spilt helt som man er vant til å se ham i VM. Ikke bare har spilletiden vært mindre, Myrhol har også bommet oppsiktsvekkende mye på skuddene sine, og har scoret ni av 17 forsøk.

– Jeg søker etter en treffprosent på 80 som strekspiller. Jeg hadde ikke de største forventningene inn i dette VM-et, men jeg hadde en drøm at det skulle være bedre, forklarer han.

VIL TIL OL: Bjarte Myrhol beskrives som en som bidrar like mye på og utenfor banen. Foto: PETR DAVID JOSEK / AFP

Vil gi alt

Landslagstrener Christian Berge er likevel glad for at kapteinen ble klar nok til å være med til Egypt.

– Jeg ønsker å ha med Bjarte. Han bidrar veldig inn i gruppa, så får vi se hva som skjer. Han må komme seg hjem å få mer styr på skulderen sin, sier Berge.

Og etter 250 kamper med flagget på brystet, gir man ikke så lett opp. Heller ikke selv om flere unge lovende strekspiller har kommet opp de siste årene.

– Jeg tenker at jeg kommer til å gå «all in» helt frem til det tas en avgjørelse om OL. Det kan godt være man ikke blir tatt ut, at man ikke er god nok, men jeg kan ikke leve med meg selv om jeg ikke har gjort alt det jeg kan opp mot det OL-et. Men jeg spiller ikke en sesong til med de smertene her, fastslår Myrhol.