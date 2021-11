– Marte? Julia Simon? Ragnhild Femsteinevik? Nei? Er det gjettekonkurranse, eller? svarer Tiril Eckhoff på spørsmål om hvem som gikk raskest på sprinten under skiskytternes sesongstart på Sjusjøen i helgen.

– Nei. Det var sikkert Astrid Øyre Slind, avslutter hun med.

Og Eckhoff hadde til slutt rett. Langløpsspesialisten Slind overrasket da hun stilte til start i en skiskytingskonkurranse. Hun ble nummer 27 av 76 startende i sitt første renn, og var overlegen i de tøffe løypene.

Marte Olsbu Røiseland ble slått av Slind med 11,7 sekunder i løypa, mens tredjeplassinnehaver Eckhoff hadde en langrennstid som 27,8 sekunder svakere på de 7,5 kilometerne.

– Oj, gjorde hun det? Det var imponerende. Veldig bra, hun er en sterk fysisk løper, sier Røiseland, som ble nummer to i løpet.

– Ingen selvfølge

– Hun har trent hardt over mange år, og er utrolig sterk og god på ski, og det får man igjen for i disse løypene, men det var jo ikke hun som stod øverst på pallen i dag. Langrennstider måles på Beitostølen neste uke, sier en lattermild Ingrid Tandrevold, som var 53 sekunder bak Slind i langrennstid.

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn, tror få hadde forventet det samme.

LANGE LØP: Astrid Øyre Slind har flere seire i langløp, som her fra Reistadløpet i 2019. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Det er ingen selvfølge at hun også skal gå fort i skøyting, så jeg vil si det er litt overraskende at hun har beste tid. Det er ingen tvil om at de beste skiskytterdamene skal gå fortere enn en langløper i skøyting med våpen på ryggen. Jeg antar at de bare er litt nedtrent, slitne og kommer i en langt sterkere utgave til verdenscupen. Det trenger de, sier Bjørn.

At skiskytterstjernene ble satt på plass av en utøver som vanligvis staker i lange, klassiske løp, tar de med ro.

– Det er godt at noen andre er i form. Jeg er ikke stolt av det, men forhåpentligvis blir det bedre. Men den dama er beinhard, så det er jeg ikke flau over, fastslår Eckhoff.

Prøvde skyting etter overtrening

Slind, som har skisøstrene Kari og Silje, har de siste årene hatt en rekke gode resultater i langløp. Men vinteren 2020 fikk hun først problemer med magen grunnet cøliaki, deretter en forkjølelse, før koronapandemien satte en stopper for sesongen.

Før forrige sesong trente Slind hardt. Så hardt at det ble for mye. Det hun stilte bare til start i to langløp, og måtte til slutt ta to måneder fri. Da kom en lagkamerat med en idé.

– Jeg startet litt i vinter fordi jeg var overtrent og gikk på en skikkelig smell, så foreslo Chris (Jespersen) at kanskje jeg skulle prøve å skyte litt. Gjøre noe annet. Og jeg synes det var veldig deilig å komme seg på skytebanen og tenke på blink og avtrekk, og ikke at jeg var i dårlig form og alt som var, forklarer hun.

FORNØYD: Astrid Øyre Slind er glad kroppen nå spiller på lag igjen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Hun har ikke hatt noen skytetrener, og ville bare stille på Sjusjøen «for å se hva det holdt til». Som nevnt ble det en 27.-plass, etter én bom på liggende, men fire bom på stående. Det var hun godt fornøyd med.

– Hva tror du skiskytterne tenker om at en langløper deltar?

– Jeg tror ikke de håpet jeg skulle skyte to fulle hus, nei, svarer Slind og ler.

– Det er litt mer komplisert enn å «gønne» på i skiløypa, som jeg er vant til. Jeg kunne nok roa ned litt, og tenkt på avtrekk og holdning, men det ble å sikte på svart og la det stå til.

– Blitt mer tålmodig

Hun mener skytingen nå faktisk har hjulpet henne til å bli bedre i den opprinngelige idretten hennes.

– Ja, egentlig føler jeg det. Det hjelper meg å bli mer tålmodig. Jeg blir jo ikke bedre til å stake, men av og til er det godt å tenke på noe annet.

Slind har store ambisjoner for den kommende langløpssesongen, som starter i Sverige 18. desember og vises på NRK, men hvis det er en åpning i kalenderen utelukker hun ikke at det blir mer skiskyting.

– For meg er dette for gøy, så det er gøy når man bare gleder seg til renn. Det kan hende det blir litt mer nerver når det er Beitostølen neste helg. Kroppen begynner å bli på lag, så om jeg fortsetter flyten så tror jeg det blir en artig sesong, forteller Slind.