Slik skal United se ut

Det føltes som å reise tilbake i tid.

Spesielt i starten minnet Manchester United fansen om hvordan ting pleide å være. De presset høyt og stormet over et forvirret Liverpool på et kokende Old Trafford.

Trykket var så høyt at man skulle tro Sir Alex Ferguson hadde vendt tilbake.

Men United vant 2–1 fordi Erik ten Hag gjorde ting på sin måte. Han vraket Cristiano Ronaldo og kaptein Harry Maguire, og ble belønnet med en seier som vil bli en referanse for hva United kan og skal være.

Triumfen kan nå vise Ten Hag veien fremover. Og den har lært oss mye om dette laget.

Modig laguttak

En av leksjonene er at United fungerer bedre med spillere som faktisk passer Ten Hags stil. Han vil ha aggressivt press, tekniske spillere og en høy forsvarslinje.

Alle disse tingene fikk han med laguttaket mot Liverpool.

Den fremste vrakingen var Ronaldo, 37-åringen som var spilleren som presset minst i de fem store europeiske ligaene forrige sesong. Omtrent alle utenom Ten Hag selv har sagt at Ronaldo ikke løper nok til å passe inn i Uniteds spillestil.

Selv Ten Hags forgjenger, Ralf Rangnick, innrømmet at han måtte skrinlegge sitt høye press på grunn av Ronaldo.

Her trengte United kun 20 minutter på å vise hva som skjer når alle løper.

Manchester United-manager Erik ten Hag får mye skryt for de taktiske valgene han gjorde mot Liverpool. Foto: Dave Thompson / AP

På benken fikk Ronaldo selskap av Maguire, som har blitt utskjelt for å være treig og klossete. Inn kom Raphaël Varane, som har mer tempo og gjør at United kan stå høyere.

Også Fred ble vraket, da Bruno Fernandes og Christian Eriksen skulle spille sammen på midtbanen. På topp herjet Anthony Elanga, Marcus Rashford og Jadon Sancho. Det var fart, teknikk og intensitet.

Det var en oppstilling som var langt nærmere Ten Hags gamle Ajax.

Ble belønnet

I hvert fall om du ser hva Ten Hag har stilt opp med i United før. I åpningen hjemme mot Brighton brukte han Eriksen som spiss, med to grovarbeidere sentralt i Fred og Scott McTominay.

Så, mot Brentford, spilte Ronaldo på topp, med Fred og McTominay på plass igjen.

Det førte til 0–4 i en av Uniteds verste kamper det siste tiåret.

Og det sier litt.

En sjokkert Bruno Fernandes måtte innse at Manchester United tapte mot Brentford. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Dette virket ikke som et typisk Ten Hag-lag. I Ajax brukte han én typisk ballvinner på midten, mens resten var tekniske spillere som kunne kombinere og spille seg ut bakfra. Han brukte flere ulike spisser, men alle bidro i presset.

Mot Liverpool valgte han et lag som kunne spille på en lignende måte. De store navnene ble ofret til fordel for fart og bevegelighet.

Ten Hag gjorde ting på sin måte. Og han ble belønnet.

Fornyelse

Dette er dårlige nyheter for mange av Ole Gunnar Solskjærs nøkkelspillere. Både Maguire og Aaron Wan-Bissaka ble hentet under ham, mens Luke Shaw var fast som venstreback.

Også Fred fikk ofte tillit av Solskjær. Ronaldo ble hentet i hans siste sommer.

Med unntak av Ronaldo var alle disse håpløse forrige sesong. Spesielt Shaw og Maguire bidro til kollapsen under Solskjær og Rangnick.

Kanskje må disse ut for at United skal gå fremover. Mot Liverpool besto forsvaret av Varane og Diego Dalot, pluss to av Ten Hags signeringer, Tyrell Malacia og Lisandro Martínez. Sentralt hadde han en annen nykommer, Eriksen, med Bruno Fernandes.

Den tredje var McTominay, som nok snart vil erstattes med storkjøpet Casemiro.

Dette virket som en fornyelse. Og den trengtes.

Andre spørsmål

Hva betyr denne seieren for fremtiden? Taktisk sett er den kanskje mindre relevant enn den kan virke.

Dette var en kamp hvor United kunne fokusere spesielt mye på ett område: presset. De visste at Liverpool ville spille seg ut bakfra, og at nøkkelen var å vinne ballen høyt. Da de hadde tatt ledelsen, la de seg lavt og kontret.

Det var nok til å vinne 2–1, men United hadde ballen lite. De spilte seg ikke ut bakfra, slik de prøvde mot Brentford. David de Gea slo mye langt.

Skjermdump fra StatsBomb/Twitter.

Mens dette var naturlig mot Liverpool, betyr det også at United fortsatt må mestre disse elementene i fremtidige kamper.

Dette er krevende og vil ta tid. Flere feil vil dukke opp.

Videre har United hatt lignende kvelder før. De slo Arsenal på et høylytt Old Trafford under flomlysene i desember i fjor, og banket Tottenham samme sted i mars. Ingen av de seirene løftet formen på lang sikt.

Også under Solskjær klarte United å stjele poeng fra Liverpool og Manchester City.

Nøkkelen er å slå de andre lagene hver uke. Flere av disse vil ikke spille seg ut bakfra. De vil slå langt mot Martínez, som er 175 centimeter. Kanskje vil stemningen være en annen om kampen spilles tidlig på lørdag i stekende sol.

I slike kamper vil United få andre spørsmål, og vil trenge andre svar.

Ny standard

Men det er kun det taktiske. Selve innstillingen og løpskraften vil være viktig uansett hvem United møter, og mot Liverpool viste de at de besitter den.

Ten Hag har nå fått ekstra autoritet. Han ble kritisert da han kansellerte spillernes fridag etter flausen mot Brentford. Ifølge engelsk presse skal han ha bedt dem løpe 13,8 kilometer – som var differansen mellom de to lagene i kampen.

Hva enn han har gjort denne siste uken, har det fungert.

Nå må han fortsette å gjøre ting på sin måte. Han må bruke spillerne som mestrer hans fotball. Om de senker tempoet eller mister fokus, kan han bruke denne seieren som et eksempel på standarden de skal holde.

For dette var et bevis på hva United kan være når alt klaffer. Spillerne viste hva de kan levere.

Og den påminnelsen kan bli verdt langt mer enn kun tre poeng.