Mens Magnus Carlsen torsdag ettermiddag og kveld spilte sin tredje kamp i Norway Chess, mot Hikaru Nakamura, kom det store sjakknyheter:

I en pressemelding gjorde VM-arrangør Agon det klart at det ikke lenger er aktuelt å arrangere Carlsens VM-kamp neste høst i Norge.

Etter kampen sa Carlsen dette i studio hos TV2 Sportskanalen:

– Jeg hadde absolutt håpet å kunne få det i Norge. Det er trist at det ikke ble sånn. Jeg kan ikke si noe annet enn det.

– Kjenner ikke detaljene

Han fortsatte:

– Det hadde betydd masse, men sånn ble det tydeligvis ikke denne gangen. Jeg kjenner ikke så mye til detaljene rundt det. Jeg kan bare si at jeg vet det ble gjort en jobb med det. Jeg skal ikke sitte og vurdere om den jobben har vært god nok eller ikke.

Kampen mellom Carlsen og Nakamura endte for øvrig med remis – Carlsens tredje remis på tre kamper i Norway Chess.

Heller ikke det er han helt fornøyd med.

– Jeg skulle gjerne hatt et halvpoeng mer. Litt skuffende, men jeg vet ikke helt hva jeg kunne gjort annerledes, sa Carlsen.

– Ikke noe tilbakeslag

HÅPET PÅ VM: NRKs sjakkekspert Torstein Bae håpet på en VM-kamp i Norge, for sjakkens del, men tror ikke det er noen ulempe for Magnus Carlsen å spille i et annet land. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NRKs sjakkekspert Tortsien Bae mener det sportslig sett ikke er noen ulempe for Carlsen at han ikke får forsvaret VM-tittelen på hjemmebane.

– Egentlig har vi vel sett det motsatte, at Magnus har hatt litt problemer i turneringer på hjemmebane, at presset og oppmerksomheten har blitt for mye. Så med tanke på å forsvare tittel tror jeg ikke dette er noe tilbakeslag for Magnus, sier Bae.

Han synes likevel det er skuffende at Norge ikke får sjakk-VM – men ikke overraskende.

– Kultur for hemmelighold

Agon bruker manglende økonomisk statsgaranti som forklaring. Den manglende statsgarantien skyldes igjen at Det internasjonale sjakkforbundet ikke vil etterkomme et norsk krav om full åpenhet i søknadsprosessen.

Jeg synes det er synd, i likhet med mange andre nordmenn hadde jeg ønsket å se Carlsen få se spille på hjemmebane. Men de kravene vi stiller til åpenhet for tildeling av arrangement, det kunne ikke det internasjonale sjakkforbundet innfri, og da måtte vi si nei til støtte, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland

– Jeg synes jeg er et viktig og bra krav, men det bryter sterkt med den tradisjonen man har hatt i sjakken, der det internasjonale forbundet når som helst kan bestemme seg for en arrangør. Hvis man får noen som hoster opp pengene, så kan man banke det igjennom på dagen, forklarer Torsien Bae.