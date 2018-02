Slik blir OL på NRK

– Vi gleder oss veldig til å gi publikum et solid og bredt tilbud. Og det mest omfattende radiotilbudet vi har laget til et OL noen gang, sier redaksjonssjef i NRK Sport, Janne Fredriksen.

Åpningsseremonien i OL-byen er 9. februar, men noen øvelser tjuvstarter dagen før. 8. februar er det innledende runder i curling og hoppkvalifisering for menn i normalbakke.

– Vi sender OL døgnet rundt på radio med våre kjente kommentatorer som publikum er vant med. Det vil også bli sendt noen utvalgte øvelser på P1, sier Fredriksen.

Lørdag 10. februar går første øvelse med norske medaljesjanser. På 15 kilometer fellesstart med skibytte for kvinner skal mye gå galt om det ikke blir norsk medalje.

Alt kan du høre direkte på radiokanalen NRK Sport.

– I tillegg til direktesendt sport blir det reportasjer og gjester i studio mellom øvelsene. Og hver dag blir det OL-magasin på radio fra klokka 15.30 til 1700, der vi oppsummerer dagen, og tar opp «snakkisene» fra mesterskapet, forteller Fredriksen videre.

NRK har et team på totalt 18 stykker i Sør-Korea. I tillegg er bemanningen styrket på Marienlyst. Sammen jobber de for å servere deg siste nytt fra OL-byen.

– Skal gi OL til publikum

NRK satser også på en omfattende dekning på nett og mobil.

Blant annet kan publikum få et eget varsel i NRK-appen, og på den måten få opplevelsene, nyhetene og hendelsene levert gjennom NRK-appen.

Du vil også få alt du trenger å vite i NRKs OL-portal. Her vil du få oversikt over alle resultater, medaljeoversikt og kommende øvelser dag for dag.

– Vårt oppdrag er å gi OL til publikum. Det betyr å formidle de gode historiene og ikke minst øyeblikkene. På nett skal publikum til enhver tid bli oppdatert på det som har skjedd, det som skjer akkurat nå, og på det som skal skje, sier Fredriksen.

Discovery har rettighetene til å sende mesterskapet på TV i Norge. NRK kommer til å følge mesterskapet på TV, men vil ikke ha et eget OL-magasin slik det har vært tidligere.

Helt Ramm i Sør-Korea

Og sist – men ikke minst – NRK byr nok en gang på humor og artige påfunn med norske utøvere fra Helt Ramm-redaksjonen. Under lekene kommer totalt ni episoder av serien «Vinter-LOL».

– Vi har forberedt Vinter-LOL i snart et halvt år, så det skal blir gøy å vise frem all moroa vi har laget med de norske OL-profilene. Her blir det slanger, vikinger, oppkast og en aldri så liten K-poplåt, sier Nicolay Ramm.

Episodene blir sendt på NRK1, samtidig blir episodene også lagt ut på NRK TV på nett og mobil. Første smakebit er allerede klar. Den kan du se her: