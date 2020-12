Allerede på mandag starter Ståle Solbakken i sin nye jobb som norsk landslagssjef. Målet er å ta nordmennene til et mesterskap for første gang på 22 år.

– Vi vil nok se en veldig bestemt leder som kommer inn i landslaget. Han liker kamper der ting står på spill, sier Tom Høgli til NRK.

Høgli spilte under Solbakkens ledelse i FCK fra 2014 til 2017, og fikk 50 ligakamper for den danske storklubben. Han har også 58 A-landskamper for Norge og ni mål.

Advarer spillerne

Harstadværingen, som la opp som fotballspiller i 2018, roser Solbakken.

– Jeg har veldig god erfaring med Ståle. Han er en veldig sterk fotballfaglig person, flink til å forklare konseptet sitt på en ryddig og enkel måte. Samtidig er han veldig bestemt på hvordan han vil ha det, sier han.

– Det blir nok en annen type jobb. Det er en del av jobben - det at jeg skal jobbe annerledes, sier Solbakken til NRK.

Han sier ikke for mye om hvordan laget vil se ut, men han avslører at det kan skje endringer. En assistent skal utpekes, blant annet.

– Jeg har tenkt en del på det, men det er ikke sånn at jeg er i mål. Det blir sannsynligvis en norsk assistent, men det kan hende det kommer utenlandsk inspirasjon i laget, forteller han.

Høgli sier at spillerne har mye å glede seg til med sin nye sjef, og at de kommer til å lære mye. Men han sier også at Solbakken forventer mye.

– Jeg tror spillerne må være veldig klar over at det ikke er rom for slurv og at ting skal gjøres skikkelig. Tipset fra meg er at når du er på trening, så må du være «på», og at du er best mulig forberedt til kamp, sier Høgli.

Han sier også at den nye landslagssjefen ikke er redd for å si akkurat hva han mener.

HYLLER SOLBAKKEN: Tom Høgli mener Ståle Solbakken har kvalitetene til å lede det norske landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Han sier klart ifra dersom man ikke har levert opp mot det som er forventet. Samtidig er han også ekstremt flink på det motsatte. Når du leverer bra, så sier han det veldig tydelig.

Høgli tror at hans tidligere sjef er meget ivrig etter å komme i gang med jobben, at han er bestemt på hvordan han vil ha det og hvordan han skal organisere laget.

Drillo fornøyd med ny sjef

Tidligere landslagstrener Lars Lagerbäck har stort sett brukt 4-4-2 som sin formasjon. Der er det ikke sikkert det blir en forandring.

– Slik jeg kjenner Ståle, så er det 4-4-2. Han er veldig glad i et stramt sonespill og et kompakt lag, der spillerne jobber for hverandre, sier Høgli og fortsetter:

– Han er glad i kanter som kommer inn i banen. Han er spesielt god på det med den defensive strukturen, og det har han bevist i Europa i årevis. I tillegg er han enormt god på den defensive organiseringen av laget, så det tror jeg mange vil merke.

Egil «Drillo» Olsen, som selv hadde Solbakken som en av sine betrodde menn under storhetstiden på 90-tallet, er meget fornøyd med ansettelsen. Han tror at den unge, spennende generasjonen som venter passer Solbakken bra.

FORNØYD: Drillo har tro på Ståle Solbakken. Foto: Sindre Murtnes / NRK

– Jeg vet at Ståle kommer til å gjøre en skikkelig bra jobb. Han tar ut de rette spillerne og legger opp til en måte å spille fotball på som passer i forhold til motstanderen. Og så har han en fotballfilosofi som er veldig lik den jeg har. Han er tilhenger av et rendyrket soneforsvar og «fremoverfotball», sier «Drillo» til NRK.

Kritikk fra spillergruppen

Da Solbakken fikk sparken av FC København tidligere i høst, var det en anspent tone mellom de to partene. Han har blant annet fyrt løs mot gamleklubben i et nylig intervju med danske TV 3+.

– De pisser litt på alt det jeg har gjort. De har i tiden etter avskjeden snakket meg ned i hele organisasjonen, sa Solbakken, som fortalte at han fikk beskjed om sparkingen over telefon.

Men spillere har i ettertid slått tilbake. De mener at han var en svært tøff mann å ha som trener.

– Ståle er en hard trener, og det har vært en hard tone. Det skal vi kunne håndtere, men det er ingen tvil om at det har skjedd i en lengre periode i København, der jeg ser mange har manglet glede over tilværelsen, sa Rasmus Falk, en av stjernene i FCK-laget.