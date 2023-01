Slår tilbake mot VIF-Jonssons kritikk: – Må passe seg sjølv

– Han må passe seg sjølv.

Det er den klare beskjeden frå Moe til Vålerengas fritalande sportssjef.

Det var i Nettavisen-podkasten «Sesongkortet» at den gamle midtstopparen Joacim Jonsson denne veka kom med ei saftig sklitakling på Molde og dei ferske overgangsaktivitetane deira.

– Heilt absurde

Han var i podkasten særleg kritisk til dei siste rapportane om at Molde har lagt inn eit nytt bod på Veton Berisha som, ifølgje TV 2 og Nettavisen opplysningar, skal ha ei totalramme på rundt 30 millionar kroner.

– Dei summane som blir spekulerte i for Berisha er heilt absurde, sa Jonsson, og la til:

– Molde gjer akkurat kva dei vil og dei har dei pengane, så det er ingen vits å sutre, men at det er ein overpris – ja, det er det så klart, slo VIF-sjefen fast.

Bruken av ord som «absurd» og «overpris» får Molde-trenar Erling Moe til å slå tilbake.

– Eg veit kva ein del av dei spelarane han har henta inn kosta òg. Eg skulle likt å sjå at han sa det same viss han fekk lov til å hente spelarar på den same hylla som oss. Om tonen hadde vore den same då, det er eg usikker på, seier Moe til NRK.

– Eg passar meg sjølv

Joacim Jonsson er rask med å svare tilbake:

– Klubben går den eine dagen ut og seier at dei synest prisane i den norske marknaden har vorte altfor høge, og neste dag byr dei over 30 millionar for ein spelar … Eg tenkjer at eg eigentleg ikkje treng å seie så mykje meir. Og eg passar på meg sjølv i tillegg, seier Jonsson til NRK.

Molde-trenaren vil ikkje stadfeste at summen på det siste bodet stemmer, men er ærleg om at han håpar Veton Berisha snart blir Molde-spelar.

– Det er vel ein dårleg skjult løyndom at eg liker han utruleg godt og har gjort det i mange år, og har vel prøvd å få han til klubben mange gonger. Men eg har ikkje så mykje å utfylle, han er i ein annan klubb og er det til han ikkje er det lenger. Vi får sjå, seier Moe.

Det Jonsson viser til er at Molde-direktør Ole Erik Stavrum nyleg, i eit intervju med TV 2, gjekk ut og åtvara mot at prisnivået på norske spelarar har auka betrakteleg, noko som vanskeleggjer å hente spelarar frå den norske marknaden for ein klubb som Molde.

Erling Moe meiner likevel at biletet frå Molde-direktøren må nyanserast.

– Det kom litt feil ut frå Ole Erik si side, trur eg. Det er eit komplekst bilete, og det er sånn at alle klubbar bestemmer sjølv kor mykje dei vil ha for spelarane sine. Viss dei då vel å behalde dei, betyr det at dei sit godt økonomisk i det og ikkje treng å selje. Eg synest vi skal passe på oss sjølv og la dei andre gjere som dei vil, seier Moe.

– Det eg trur Ole Erik meinte, og som kan vere ein fare, er at dei pengesterke klubbane legg igjen pengane sine i utlandet i staden for i Noreg. Eg trur mange hengjar seg opp i at tre spelarar har vorte selde for store summar det siste året (Erik Botheim, Casper Tengstedt og David Fofana), men eg trur ikkje det er normalen. Eg trur nok vi må belage oss på å selje spelarar i Noreg som går for 15-20-30 millionar, og viss du sel for dét, og det er like dyrt å kjøpe internt i Noreg, då ligg det ikkje så mykje igjen der. Men dette må kvar klubb ha kontroll på sjølv, eg trur ikkje vi skal gå ut og syte så jækla mykje, slår Moe fast.

Vil behalde Berisha?

NRK har prøvd å få ein kommentar om Berisha-interessa frå Hammarbys sportssjef Jesper Jansson, men han har ikkje svart oss.

Til svenske Fotbollskanalen uttalte Jansson likevel at dei har ein lang kontrakt med Berisha og at det skal «veldig, veldig mykje til om dei ein gong skulle vurdere det».

– Vi trur veldig mykje på Veton og har investert stort i han, sa Jansson.

Molde fekk over 130 millionar kroner frå Chelsea for David Fofana, den dyraste overgangen i historia frå norsk fotball, og det er han Berisha er tiltenkt å erstatte.

Men aller helst skulle Moe sett at supertalentet, som berre går under namnet «Foffa» i Molde, vart verande.

– Eg kunne godt tenkt meg å ha han her i eitt år til, for han var i ferd med å blomstre skikkeleg. Men når det blir sånn som det vart her, går det ikkje an å behalde han. Då er det berre å klappe han på skuldra og ønskje lykke til, seier Moe.

Og sjølv om Berisha ikkje skulle komme: Molde kjem til å hente inn ein spiss før seriestart anten han har initialane V.B eller ikkje.

– Når ein såg god spelar som «Foffa» forsvinn, må vi ha inn ein spelar som forhåpentleg kan bidra endå betre enn det «Foffa» gjorde for oss. Det er dette som er spennande, vi ønskjer ikkje berre ein spiss som skårar 15 mål, men han må hjelpe dei andre slik at heilskapen blir sterkare.

Så får tida vise kven dei klarer å lande. Og ikkje minst:

Til kva pris.