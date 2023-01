– Jeg vet at det blir vanskelig. Presidenter stemmer på hverandre. De fleste har sittet lenger enn meg og kjenner hverandre. Det er større nasjoner. Det har bare vært én kvinnelig valgt person der før, oppsummerer Lise Klaveness etter å ha bekreftet til NRK at hun stiller til valg i styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Valget skjer i Lisboa i april. Ni styreposter ligger i potten. Én av de ni ønsker Norges Fotballforbund og Lise Klaveness nå å okkupere.

– Etter mange diskusjoner med styret og med meg selv, har vi landet på at vi og jeg bør stille meg til disposisjon. Og lene oss inn og prøve å komme til bords, selv om det blir vanskelig å komme til bords, sier Klaveness.

– Du er forberedt på å tape?

– Vi må jo prøve å få det til, men skulle man vært sikker på å komme inn, hadde det vært bedre å vente noen år. Men da kan man fort bli en del av de utfordringene som jeg synes vi ikke skal bli en del av.

BEMERKET: Lise Klaveness fikk internasjonal fotball til å sperre øynene opp med sin tale til Fifa-kongressen i Doha i fjor. Foto: n20403

Da tror jeg det er bedre å ta det fra starten og prøve allerede nå.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener Uefa trenger en person som Klaveness.

– Uefa er en konservativ organisasjon, men jeg tror Uefa skjønner – og president (Aleksander) Ceferin skjønner i hvert fall – at hun er en mulighet de ikke har råd til å si nei til. Uefa trenger en Lise Klaveness nå og det tror jeg hun også vet ganske godt, sier Saltvedt.

Møtte Uefa-presidenten i Slovenia

Torsdag forrige uke dro Lise Klaveness til Slovenia for å møte nettopp Uefa-president Ceferin. Der snakket de blant annet om Klaveness' kandidatur.

– Han leder jo dette styret, har stor støtte i Europa og kommer til å bli gjenvalgt. Det var viktig for meg å snakke med ham før jeg går ut og sier at jeg stiller til valg.

Den norske fotballpresidenten vet at hun må ha en viss støtte fra Ceferin for å bli valgt. Samtidig er det nettopp slike ting hun ønsker å få en endring på: At man først må ha venner i posisjoner før man i det hele tatt kan stille til valg.

– Jeg kan aldri gå på kompromiss med verdigrunnlag eller integritet. Men det å skape gode relasjoner til presidentkollegaene der ute som skal stemme på deg, det er en avgjørende forutsetning for alle valg.

– Sett utenfra så synes jeg alle internasjonale organisasjoner i idretten – ikke bare fotballen – er preget av at det er veldig personlige posisjoner. Det ønsker vi i hvert fall å gjøre noe med, sier Klaveness.

PRESIDENT: Sloveneren Aleksander Ceferin har siden 2016 hatt jobben som Uefa-president. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Hva sier følelsen din etter at du har pratet med ham?

– Det viktigste for meg var å prøve å lese ham litt. Høre hva han tenkte om det. Vi satt i tre timer og hadde gode diskusjoner om hva vi tenkte om superligaen, hvordan han vurderer kvinnerepresentasjon, hvordan jeg vurderer det, min posisjon internasjonalt. Det var som en god samtale, uten at jeg gikk derfra med en veldig klar følelse om støtte eller ikke støtte, sier Klaveness.

Motkandidat fikk hjerteinfarkt

Av de ni styremedlemmene som skal velges på Uefa-kongressen i Lisboa 5. april, skal åtte av dem velges for åtte år. Det siste styremedlemmet skal velges for to år.

Tre av disse styrevervene er som visepresidenter, mens de seks resterende er vanlige medlemmer.

Her er det flere utfordringer for Klaveness. Den første utfordringen er at det allerede er to skandinaviske medlemmer i Uefa-styret. Den svenske representanten, Karl-Erik Nilsson er ikke på valg, men det er formannen i det danske fotballforbundet, Jesper Møller.

– Jeg vet ikke om han stiller til gjenvalg. Vi er fem fotballpresidenter i Norden. Tre menn og to kvinner. Karl-Erik Nilsson sitter i styret. Den finske presidenten stiller til Fifa-valg og Jesper Møller fra Danmark sitter i Uefa-styret. De to siste er kvinner og vi er de som ikke er representert, sier Klaveness.

Uefa-styret har også et krav om minst én kvinne i styret. Den posisjonen har allerede franske Florence Hardouin, men også hun må eventuelt velges på nytt.

Hardouin har sittet sentralt i det franske fotballforbundet siden 2013. Hun har sittet i Uefa-styret siden 2016.

I UEFA-STYRET: Franske Florence Hardouin. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

For en uke siden ble Hardouin suspendert av det franske fotballforbundet. Samme dag fikk hun hjerteinfarkt. Legene har, ifølge den franske storavisen L'Équipe, konkludert med at hjerteinfarktet var en konsekvens av stress og den følelsesmessige utladningen av at hun fikk sparken.

Ifølge avisen fikk hun beskjeden om sin avgang via mediene etter en kontrovers med den franske fotballpresidenten. Hardouin ligger nå på intensivavdelingen på sykehus og har altså ikke lenger en formell stilling i fransk fotball.

– Du må ha jobb i fotballen for å være i styret. Det kan være at den åpner seg. Mitt inntrykk av henne er godt og jeg ønsker henne bare alt godt, sier Klaveness.

Vil endre valgordning

Valgprosessen i Uefa er sånn at det aller først velges en kvinnelig representant. Deretter velges de andre representantene til styret. Den ordningen er ikke Klaveness fornøyd med.

– Jeg skulle ønske at det ikke var slik at valg av kvinner var først, og så skal man nærmest jobbe mot hverandre som en spesiell gruppe. Men slik er systemet og det må selvfølgelig endres. Og det må vi jobbe for.

NRK-kommentator Saltvedt er også tydelig på at Uefa-styret trenger flere kvinner.

– Uefa trenger en Lise Klaveness, de trenger flere kvinner og de trenger den progressive kraften hun utgjør. Men Lise Klaveness trenger også Uefa som en mye bredere og mektigere plattform for å fortsette den jobben hun åpenbart ønsker å gjøre for å reformere verdensfotballen, sier Saltvedt.

Uefa naturlig steg før Fifa

Den norske fotballpresidenten forteller at hun har vurdert å stille til valg «en god stund». De har diskutert det internt i styret i NFF og onsdag landet de altså på beslutningen om at hun skulle stille.

– Hvorfor Uefa og ikke Fifa?

– Veien vår, slik vi har vurdert det, må gå via Uefa. Vi har vært ganske tydelige kritikere av en del ting i Fifa, selv om jeg ikke hadde hatt noe problem med å sitte i det styret og jobbe der. Jeg tror det er et naturlig steg å ta det via Uefa, og at det tross alt vil være mer effektivt for oss å komme inn der.

– Er tanken kanskje Fifa i fremtiden?

– Det har jeg rett og slett ikke tenkt noe mer over. Det er nok å gjøre i Uefa og dette henger også sammen. Det er mange ting som Fifa jobber for som Uefa er imot. Vi går inn i dette med veldig stor entusiasme, men også et åpent sinn. Det kan være at det ikke går, men da får vi prøve igjen.

Klaveness gjorde seg bemerket med denne talen på Fifa-kongressen i fjor: