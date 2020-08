– Jeg må si de skuffet her i dag, det var langt unna det jeg håpet de skulle vise.

Det var dommen fra NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde, etter at Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer ni og elleve i motbakkeløpet Lysebotn Opp torsdag. De var henholdsvis seks minutter og 26 sekunder, og syv minutter og 19 sekunder bak vinneren Therese Johaug.

Den uttalelsen synes Ingrid Landmark Tandrevold han kunne spart seg for. Det ga hun klart uttrykk for etter å ha vunnet lørdagens fellesstart i rulleskiskyting under Blinkfestivalen i Sandnes.

– Han provoserte meg så innmari, faktisk. Det er også noe jeg jobber med, å ikke la meg affisere over sånne ting, men der hisset jeg meg opp, bekrefter hun over for NRK.

– To forskjellige idretter

Så forklarer hun hvorfor:

– Vi blir ofte sammenlignet med langrennsløpere. Men fakta er at vi driver to helt forskjellige idretter, og vi nordmenn har ofte fått litt pepper av Ola Lunde for at vi er langrennsløpere som driver med skiskyting i tillegg. Men de siste årene har vi virkelig jobbet for å trene skiskyting og da holder vi oss for det meste i rulleskiløypa, for det er der vi konkurrerer.

Tandrevold påpeker at hun mener skiskyting og langrenn er to idretter som stadig skiller seg mer fra hverandre.

– Vi har kortere bakker, mer fart, action og start og stopp og den delen, mens langrenn fortsatt går monsterbakken i Tour de Ski, sier hun.

Før lørdagens renn tok hun en prat med Lunde. Der ble de ifølge Tandrevold enige om at de fortsatt er uenige.

– Handler om en god motor

Lunde står nemlig fast på sitt.

– Ingrid var jo faktisk to minutter nærmere Therese Johaug for to år siden enn hun var i år. Det er derfor jeg kritiserte dem. Jeg håper det inspirerte henne til å vinne i dag, sier han.

STÅR PÅ SITT: Ola Lunde hadde forventet mer av skiskytterkvinnene i Lysebotn Opp. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Han kjøper heller ikke premisset om at langrenn og skiskyting er blitt mer forskjellig.

– Løypene er jo stort sett de samme løypene som har vært i alle år. Poenget er at hvis du skal gå fort på ski, må du ha en høy aerob kapasitet, det handler om å ha en god motor. Det må du ha i langrenn og i skiskyting, sier han.

Etter torsdagens brutale motbakkeløp, fortalte Tandrevold om en vond reise opp de 640 høydemeterne. Hun fryktet til og med hjerteflimmer da pulsklokka viset 189 slag – to slag over det hun trodde var makspuls.

Hun erkjenner også at hun ikke selv var fornøyd med løpet.

– Skal ikke bli gravd ned

– Jeg var jo skuffet selv over egen prestasjon, men jeg er veldig klar på at jeg er trygg på det vi gjør som lag. Jeg synes ikke vi skal grave oss ned selv, eller bli gravd ned, for det vi gjør oppover der. Vi bruker det som en kjempetreningsøkt og så er det i skiskyting vi skal prestere, understreker 23-åringen.

STERK PÅ STÅENDE: Ingrid Landmark Tandrevold viste stor framgang på stående. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Etter seieren lørdag fikk Ingrid Landmark Tandrevold i hvert fall ros av NRK-eksperten, spesielt for prestasjonen på stående skyting.

– Hun har fått masse skryt av meg i dag. Hun skjøt én runde på stående, og det synes jeg var en opptur sammenlignet med den treffprodusenten hun hadde i fjor, sier Lunde, som understreker at han også føler hun har tatt steg i langrennsdelen.

Tandrevold håper at stegene i både løypa og standplass nå på sommeren skal føre til at framgangen fortsetter også til vinteren.

– Jeg har veldig lyst til å vinne mitt første verdenscuprenn til vinteren, uten tvil. Det er mitt store mål å føle at man er best på en gitt dag. Jeg tror det handler veldig mye om å tro på at jeg har noe å gjøre på toppen av seierspallen. Det er en mental greie jeg jobber med veldig mye, sier hun.

Ingrid Landmark Tandrevold tok en klar seier i lørdagens fellesstart, foran VM-dronninga Marte Olsbu Røiseland og Juni Arnekleiv.