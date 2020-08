Tandrevold fryktet hjerteflimmer da Johaug knuste alle

Johaug vant naturligvis kraftanstrengelsen Lysebotn opp torsdag formiddag. Det har hun hatt for vane å gjøre de siste årene.

– Det var ei tøff økt som alltid. Jeg fikk virkelig pushet meg selv og gått i kjelleren på denne økten, sier Johaug til NRK.

31-åringen fra Dalsbygda startet sist av 28 startende under den 7,5 kilometer lange intervallstart-løypa, som stort sett er en eneste lang motbakke.

Hun avanserte naturligvis forbi en rekke utøvere på sin ferd til toppen.

Therese Johaug knuste alle opp Lysebotn og i tøffe forhold ble vinnertiden 33.11. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Der viste det seg at Johaug gikk over målstreken til soleklar bestetid og klokket inn til tiden i 33 minutter og 11 sekunder, i sterk motvind. Langt svakere enn rekorden hennes fra i fjor på 31.18,4.

– Det var litt vind, og så var det bløt asfalt. Enkelte steder glapp skien litt, så det er vanskelig å sammenligne dette med tidligere utgaver, sier Johaug.

Heidi Weng imponerte og var nærmest Johaug opp den tøffe stigningen. Foto: Carina Johansen

Like bak Johaug gikk Heidi Weng inn til en solid andreplass. Weng hang på Johaug opp store deler av bakken og var meget godt fornøyd etter målgang. I mål var hun 34 sekunder bak Johaug.

– Jeg åpnet rolig og hadde planer om å gå rolig. Så kom Therese og kjente at jeg klarte å holde den farten. Jeg følte meg veldig pigg helt fram til de siste 100 meterne, sier Weng til NRK.

Lysebotn opp 7,5 km kvinner Ekspandér faktaboks 1. Therese Johaug, 33.11

2. Heidi Weng, 33.45

3. Helene Marie Fossesholm, 35.31

4. Karoline Simpson-Larsen, 35.40

5. Ragnhild Haga, 37.05

6. Tiril Udnes Weng, 38.10

7. Marte Mæhlum Johansen, 38.28

8. Hedda Østberg Amundsen, 39.36

9. Marte Olsbu Røiseland, 39.37

10. Anna Svendsen, 40.13

Tandrevold redd for hjerteflimmer

For Ingrid Landmark Tandrevold ble opplevelsen langt verre. Hun ble nest beste skiskytter på en ellevteplass med tiden 40.30, men beskriver opplevelsen av å gå opp bakken som så fæl at hun trodde det var noe alvorlig galt med kroppen.

– Jeg var innom en del diagnoser for min egen del. Jeg følte jeg hadde feber. Jeg var usikker på om jeg hadde hjerteflimmer, fordi jeg hadde så høy puls følte jeg. Det sier kanskje litt. Det var rett og slett verre enn jeg kunne huske, og jeg husker at det var ganske ille, sier hun til NRK.

Så tøft var det for Tandrevold at pulsen slo høyere enn Tandrevolds egen makspuls.

– Det er ikke en metafor eller ett bilde på noe som helst. Det var sånn at jeg måtte titte ned på pulsklokka for å sjekke at den ikke føk i himmelen. Det stod 189 på pulsklokka, og jeg trodde jeg hadde 187 i makspuls. Enten var det to slag over makspuls, eller så må jeg justere makspulsen min. Jeg var så høyt jeg kan komme iallfall.

– Har du sett 189 på pulsklokka tidligere?

– Når jeg var 15 år kanskje, sier den vanligvis så blide Fossum-løperen.

Fossesholm forbedret seg kraftig

Helene Marie Fossesholm leverte råsterkt og havnet på pallen ved å bli nummer tre på 35 minutter og 31 sekunder. Dermed har hun forbedret tiden betraktelig sammenlignet med fjoråret – og mot lagvenninnen Johaug.

Fossesholm innfridde forventningene til henne. I fjor var hun 5 minutter og 40 sekunder bak Johaug opp den råtøffe stigningen og ble nummer åtte etter en tøff start. Det hadde Fossesholm lært av til årets start.

I år var avstanden opp bare 2 minutter og 20 sekunder og Fossesholm forbedret sin tid fra fjoråret med halvannet minutt.

– Jeg tenkte før jeg begynte at jeg skulle være litt smart i starten, åpne mer kontrollert i starten, så jeg kunne holde farten hele veien, og det føltes ikke håpløst. Jeg var mye smartere i starten og fikk til et bra løp. I år var det en grei dag og jeg er fornøyd med løpet.

– Du lærte av feilen fra i fjor?

– Det kan du absolutt si, sier 18-åringen.

Therese Johaug har hatt som vane å knuse konkurrentene ned i støvlene opp de 27 hårnålssvingene. I fjor satte hun sågar ny personlig rekord da hun forserte bakken på 31 minutter og 18 sekunder.

En fokusert Therese Johaug i Sandnes før båtturen inn i Lysefjorden. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Dagens største overraskelse var 23 år gamle Karoline Simpson-Larsen som havnet rett bakk Fossesholm i kampen om den siste pallplassen.

Annerledes versjon

For første gang gikk ikke løpet fra innerst i Lysefjorden og opp til Øygardsstølen med fellesstart. I stedet klatret utøverne de 7,5 kilometerne og 640 høydemeterne hver for seg.

Av smittevernshensyn startet utøverne med et halvt minutts mellomrom.

Også i henhold til koronareglene var feltet langt mindre enn tidligere år. Ingen utlendinger er på plass til årets Blink-festival. Totalt sto 27 kvinner på startstreken etter at Tiril Eckhoff måtte trekke seg på grunn av en urinveisinfeksjon.

Nærmest Johaug i fjor var Ingvild Flugstad Østberg, men hun er ikke med denne gangen etter et nytt tretthetsbrudd i foten, som har gitt Gjøvik-løperen mye å tenke på.

