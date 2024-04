Slakter stjernekeeperen etter ny ellevill målfest: – Man forventer noe helt annet

– For en rotete kamp av Donnarumma. Han har egentlig vært involvert i alle tre baklengsmålene.

Det var dommen til TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter å ha sett den italienske stjernekeeperen i aksjon under femmålsthrilleren i Paris onsdag kveld.

For andre dag på rad innbød en kvartfinale i Mesterligaen på målfest. Men denne gangen må en av keeperne ta på seg noe av skylden.

– Man forventer noe helt annet fra den kanten. Det er helt sikkert, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter 3-2-scoringen til Barcelona og danske Andreas Christensen.

DANSK MATCHVINNER: Andreas Christensen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Bare se her:

Først rotet Donnarumma i feltet på 1-0-scoringen til Barcelona.

Deretter sendte han av gårde et svakt utspark som gjorde at bortelaget til slutt satte ballen i mål og utlignet til 2–2.

Kort tid før slutt var han igjen på halvdistanse og passiv da Christensen ble matchvinner med Barcelonas tredje for kvelden.

– For PSG i dag, så blir han avgjørende negativt, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah i studio etter kampslutt.

Se alle målene – Bilder fra TV 2 Sport 1 Du trenger javascript for å se video.

Snuoperasjon – i begge ender

Barcelona har vist stigende form i La Liga den siste tiden, og åpnet bra borte mot Paris Saint-Germain. Etter 37 minutter forsøkte Donnarumma å avverge en ball, men bommet. Ballen havnet hos Raphinha som sendte Barcelona opp til 1–0.

I tirsdagens oppgjør mellom Real Madrid og Manchester City ble vi vitne til flere snuoperasjoner. Det skjedde også i onsdagens Mesterliga-oppgjør.

For i andre omgang snudde PSG kampen i løpet av to minutter. Først sørget Ousmane Dembélé for 1-1, og like etterpå la Vitinha på til 2–1 i Paris.

Men det skulle snu igjen.

Drøye ti minutter senere rotet PSG-keeper Donnarumma igjen. Ballen endte hos Barcelonas Pedri som på lekkert vis serverte Raphinha. Han utlignet til 2–2 med sitt andre mål i kampen.

Knappe kvarteret før slutt var kampens andre snuoperasjon et faktum. Innbytter Andreas Christensen steg til vers på en corner, og stanget inn 3–2 for Barcelona med sin første ballberøring.

NY NEDTUR?: Kylian Mbappé, PSG og Mesterligaen har aldri vært en spesielt god match. Nå må stjernene fra Paris vinne borte mot Barcelona. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

PSGs Mesterliga-spøkelse

Både PSG og Barcelona har de siste årene fått det tøft i klubbfotballens gjeveste turnering. Gjestene fra Catalonia har spilt semifinale i bare én av de åtte siste utgavene, ifølge NTB.

Spanjolene tok sin siste mesterligatittel i 2015 med seier over Juventus i finalen og står med i alt fem turneringstriumfer.

PSG kom seg til mesterligafinalen i 2020, men har ellers skuffet stort i Europa. Nå står de igjen foran en stor jobb når returoppgjøret spilles i neste uke.