Dette kan (faktisk) være starten på en gullalder

Det begynner å føles litt som 17. mai.

Finalen i mesterligaen er en stor anledning, men nå skjer nesten det samme hvert år. Det virket utrolig da Real Madrid vant to på rad i 2017. Gratulerer, godt gjort. La oss nå se hvem som vinner neste år.

Og så har Real Madrid vunnet igjen og igjen og igjen.

Seks titler på 11 år er den største gullalderen i Europa siden samme klubb løftet troféet fem ganger på rad på 50-tallet. Når et lag vinner så mye over så lang tid, indikerer det at en generasjon spillere snart er ferdige.

Men Real Madrid er ikke gamle. De er ikke slitne.

Det ser ut som de så vidt har begynt.

Nye stjerner

Grunnen er at Real Madrid har håndtert et generasjonsskifte til perfeksjon.

Blant de gamle som forsvinner fra dagens lag, er bare majestetiske Toni Kroos umulig å erstatte. Kanskje stikker Luka Modric i sommer, men den 38-årige trollmannen startet ikke noen av kampene i mesterligaens utslagsrunder, og mens han blir savnet, har laget vist at de klarer seg uten.

Resten har mange år foran seg.

JUBELSCENER: Vinicius Junior var sentral i mesterligafinalen. Foto: AP

Ser man på legendene som startet finalen i 2014, har Real Madrid funnet de samme kvalitetene i yngre spillere. Den rolige autoriteten til Iker Casillas er blitt erstattet med Thibaut Courtois (32), som godt mulig er verdens beste.

Råskapen til Sergio Ramos? Den har Antonio Rüdiger (31).

Sentralt kan Eduardo Camavinga (21) og Aurélien Tchouaméni (24) styre midtbanen i lang tid. Jude Bellingham (20) og Rodrygo (23) gjør at ingen savner Gareth Bale, Federico Valverde (25) er en lightversjon av Ángel Di María, og Vinícius Júnior (25) har tatt over for Cristiano Ronaldo.

Og for Karim Benzema på topp? Der kommer Kylian Mbappé (25).

Feige lag

De neste dagene forventes det at spanjolene bekrefter overgangen.

Noe som betyr at laget som er europeiske mestere, som vant La Liga med en margin på 10 poeng, med bare 26 baklengsmål, som har alt de kan ønske seg utenom en god spiss, får ... verdens beste spiss.

Mbappé får følge inn dørene av Endrick, den 17-årige kometen som kan bli Brasils nye stjerne.

Når er det greit for rivalene å klage på feige lag?

TIL REAL MADRID: Kylian Mbappé. Foto: AFP

Dette er makten til Real Madrid. De har en tyngde og prestisje som gjør at de største stjernene velger dem. Vi så det i 2014-15 da Martin Ødegaard dro på turné rundt i Europa og kunne valgt hvem han ville, men dro til Madrid.

Alle ønsket Bellingham i fjor, men det var aldri snakk om noe annet enn Madrid.

De som kan, tar gjerne Mbappé gratis, men han ville kun ett sted.

Velkommen, Taylor Swift

Så Real Madrid blir enda bedre. De tjener også mest.

De klatret til topps for listen over inntekter for 2022-23, med 831 millioner euro, noe som er greit å huske på neste gang president Florentino Pérez klager over rikdommen til Premier League.

En del av disse pengene skal betale ned oppussingen av Santiago Bernabéu, men renoveringen har skapt en supermoderne arena som kommer til å håve inn penger, både via luksuriøse VIP-billetter, NFL-kamper og en rekke gigantiske konserter i løpet av sommeren, med blant andre Taylor Swift.

Real Madrid har det beste laget.

De har et ungt lag.

De har de høyeste inntektene.

De har det flotteste stadionet.

Hva skal stoppe dem?

GJORDE DET IGJEN: Nacho Fernández etter oppgjøret mot Borussia Dortmund. Foto: AFP

I mesterligaen er aldri noe garantert, men Real Madrid forblir favoritter sammen med Manchester City, som kan miste Pep Guardiola neste sommer.

Hjemme i La Liga kan denne sesongen bli starten på en gullalder.

Real Madrid har bare vunnet ligaen fire ganger siden 2012, delvis fordi Barcelona har hatt en helt spesiell generasjon spillere ledet av Lionel Messi. Nå er den gjengen ute, gjelden er enorm og president Joan Laporta overtalte nylig trener Xavi til å bli, før han sparket ham noen uker senere.

Om ikke Barça hamler opp med Real Madrid i La Liga, gjør ingen det.

Trusselen

Den største trusselen mot tingenes tilstand er Real Madrids egen president.

Florentino Pérez ønsker fortsatt en superliga, selv om hans lag dominerer fotballen slik den er nå. Omtrent det eneste solide argumentet han står igjen med, er at Real Madrid trenger en ny type mesterliga fordi de er lei av å vinne den gamle.

Enn så lenge kan Real Madrid se tilbake på 11 gylne år, og samtidig være i posisjon til å dominere de 11 neste.

Det er en utrolig situasjon. Vi har sett nok av eksempler på rike klubber som sløser penger uten en klar strategi, eller rett og slett bare feil strategi.

Real Madrid har pengene, prestisjen og den beste planen.

Og da blir det ikke lett for resten.