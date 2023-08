Langrennsveteran Petter Northug var så utslitt etter gårsdagens langløp i Toppidrettsveka, at han ikke hadde tenkt å gå dagens sprint.

Men da far og lillebror skulle kjøre til Aure klokka 13.30 i dag, ombestemte han seg.

– Jeg kjeda meg og gadd ikke å være alene i Trondheim i dag. Og når Even og pappa skulle kjøre innover til Aure, tenkte jeg at vi måtte få litt familietid og at jeg skulle bli med som support, forteller Northug til NRK.

Og det gjorde han lurt i. For han sjokkerte alle, utenom seg selv, gang, på gang, på gang.

– Når «farsan» sier at jeg ryker, så går jeg som regel videre, sa han etter fjerdeplassen i prologen.

– Jeg tror det muskulære minnet mitt husker litt, legger 37-åringen til.

SLITEN: Etter langløpet på 54 kilometer i går var Petter Northug utslitt. Han endte på 43.-plass. Foto: NTB

– Dette er en sensasjon

Lillebror Even Northug ble sjokkert over storebrors prestasjon i prologen:

– Ja, jeg skal innrømme det. Jeg husker på slutten av karrieren var han mellom nummer 25 og 30 hver eneste prolog. Og i dag så banker han inn til fjerdeplass. Jeg satt på venterommet og det gikk et sukk gjennom hele rommet. «Hva faen skjedde nå?». Jeg visste at han var ute å gikk, men det var sjokkerende.

– Mot alle odds ble han nummer fire i prologen. Han gikk fortere i prologen i dag enn det han gjorde i sine glansdager, sier NRKs kommentator Torger Bjørn.

Men det stoppet ikke der. For Northug vant sitt heat, og tok seg til semifinale.

– Hva tenkte du på runden?

– Jeg tenkte vel at jeg er en idiot som går her. Men det er seigt og tungt. Det er så lenge siden jeg har gjort det her, så det føles som jeg er et museum.

Men 37-åringen er ikke klar for å utstoppes helt ennå. Han hadde mer krutt på lager i semifinalen, hvor han lå på skuddhold frem til oppløpet hvor han fant tilbake til gamle takter og vant.

– Det skal ikke være mulig Du trenger javascript for å se video.

– Skal Petter Northug ta seg til en finale? Dette er en sensasjon. Det skal ikke være mulig. Det bor ett eller annet i han som ingen andre langrennsløpere har, sa Torgeir Bjørn.

– Torgeir er en klok mann, så jeg er enig i at det ikke skal være mulig. Det er mye diesel i den gamle skrotten her, sa Northug etter målgang.

– Du er sjokkert selv, eller?

– Nei, svarer stjernen kontant.

BRØDRENE NORTHUG: Både Even (til venstre) og Petter (til høyre) tok seg til finalen.

– Nå må Klæbo komme seg på jobb

– På ett eller annet tidspunkt sier det stopp. Jeg ser at han går all inn. Men jeg vil hvert fall påstå at Even kommer til å slå han, sa pappa Northug til NRK før semifinalene.

Men begge brødrene Northug tok seg til finalen, og der fikk pappa Northug til slutt rett.

For der trakk Even Northug det lengste strået og vant sprinten foran Pål Trøan Aune og svenske Alvar Myhlback. Petter Northug gikk tom for drivstoff og ble nummer seks.

Her rykker Even Northug i fra storeboren Du trenger javascript for å se video.

– Det gikk styggfort og i bunn av bakken her sa det stopp, sier storebror etter finalen. Han synes det er helt greit å bli slått av lillebror:

– Jeg trener ikke på det her. Hvis han ikke slår meg her bør han legge opp og begynne med noe annet, påpeker han.

Even Northug innrømmer at han hadde litt å bevise:

– Jeg kjente på presset når han leverer en kjempeprolog og fader meg kommer videre og videre. Jeg er sprinter og må ta han der. Det måtte jeg ha levd med i lang, lang tid.

Men etter løpet var det legenden Petter Northug alle ville ha en bit av.

FORNØYDE FANS: Disse jentene var i den syvende himmel etter å ha fått bilde med Northug.

– Nå må Klæbo komme seg på jobb. Det her orker ikke jeg lenger, ler Northug. Klæbo gikk ikke dagens sprint.

På kvinnesiden ble det, ikke overraskende, dobbelt svensk. Maja Dahlqvist vant foran landskvinne Johanna Hagström. Hedda Østberg Amundsen sikret norsk tredjeplass.