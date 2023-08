Skuldersmell for Kristoff: – Jeg har ganske vondt nå

Deutschland Tour, Tyskland rundt, startet med en kort prolog onsdag.

Der vant briten Ethan Vernon, mens Rasmus Tiller ble beste nordmann på en syvendeplass.

En som nok også håpet på en topplassering var Alexander Kristoff, men rundt den siste svingen feilberegnet og TV-bildene viste at han på oppløpet tok seg flere ganger opp til den venstre skulderen.

Kristoff selv beskriver det slik en melding til NRK:

– Jeg traff gjerdet med skulderen i siste sving. Så jeg har ganske vondt nå. Jeg skal sjekke den nå, men det kjennes ikke helt rått ut. Jeg lå ganske godt an til jeg kjørte skulderen i gjerdet på innsiden, skriver han, og vedgår at han tok svingen «litt for tight».

Senere onsdag bekrefter han at det ikke er noe brudd.

– Men jeg tror muskelen over skulder mot nakken er ødelagt. For jeg klarer ikke å løfte armen, skriver han.

En avgjørelse om videre deltagelse i rittet er ikke tatt.

– Nei, jeg har ikke fått testet på sykkel enda. Hvis det er like vondt som over mål, så er det ikke tema (å sykle videre). Men det er mulig det ikke er like vondt lenger, skriver Kristoff.