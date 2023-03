Skuffet Ødegaard uenig i Drillo-kritikk

– Jeg synes faktisk at Martin spilte en av sine dårligste kamper på lenge, uttalte tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen under TV 2s sending.

På stillingen 1–1 fikk Ødegaard en gedigen sjanse til å sikre alle poengene borte mot Georgia. Men helt alene fra seks meter ble ballen blåst høyt over både keeper og tverrligger.

Uenig

– Den er stor, den. Jeg kommer ikke nok over ballen, og da går den over. Jeg skal score, selvfølgelig. Surt, beskriver Ødegaard overfor NRK.

– Hvordan føles det når dette ender 1-1 og du hadde den sjansen på slutten?

– Vi taper ikke kampen ene og alene for at jeg bommer på den sjansen. Det er ganske mange andre ting vi kan gjøre bedre, også. Det er selvfølgelig tungt. Hadde jeg scoret, så hadde det sett bedre ut. Sånn er det, sier landslagskapteinen til NRK.

Se høydepunkter fra Georgia-Norge

Når Ødegaard får høre dommen fra Norges tidligere landslagssjef, svarer han kort overfor Dagbladets reporter:

– Jeg er ikke enig. Men det er samme.

– Litt dumme

En annen tidligere landslagssjef, NRK-ekspert Åge Hareide, pekte ut Ødegaard som Norges beste til tross for bomskuddet.

Ståle Solbakken kommenterte bommen slik overfor NRK:

– Sånn er livet. Det kan skje den beste. Bare synd det skjedde for oss.

Ødegaard blir dermed stående med to mål på 49 landskamper. Kapteinen er klar på at Norge er nødt til å bli mer effektive og sette sjansene.

Det var samme melodi også mot Spania.

– Hva er det som svikter? Det mentale?

– Det er det at vi ikke setter de sjansene vi har og slipper inn et veldig enkelt mål. Jeg føler at det ikke går så mye på det mentale. Men det er klart at det er mye i spillet vi kan gjøre bedre, sånn at vi kan kontrollere kampen mye mer sånn vi gjorde i første omgang. Da spiller vi, og de løper etter. Da sliter de fælt. Vi slutter litt med det mot slutten av første- og starten av andre omgang. Da er vi litt dumme, sier Ødegaard.

Norge står nå med ett poeng etter de to første kampene i EM-kvaliken, og Ødegaard er ikke fornøyd med poengfangsten.

– Den er ikke optimal den. Vi kunne ha fått med oss noe forrige gang og burde vunnet her i dag. Sånn sett er vi skuffet. Det er mange kamper igjen og vi må bare sørge for at vi er bedre enn Skottland og Georgia resten. Så satser vi på at det går, sier Ødegaard.