Kritikken hagler etter ny Norge-skuffelse: – Knapt så man tror det

Det endte 1-1 i bortekampen mot Georgia tirsdag kveld. Norge tok ledelsen før pause med Alexander Sørloth, men rotet det bort med en svak andreomgang.

Norges forsvarsspill ved Georgias utligningsmål får nå krass kritikk.

Leo Østigård feilberegnet og tapte en duell etter et langt oppspill, og stoppermakker Stefan Strandberg tok ikke ut nok sikring, noe som gjorde at Georges Mikautadze kunne løpe alene gjennom med Ørjan Nyland og sette inn 1-1.

– Barnefeil

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener baklengsmålet var altfor enkelt.

– Det er barnefeil, og sånne feil kan vi ikke gjøre i en EM-kvalik. Da blir det vanskelig å komme seg til et mesterskap, sier en oppgitt Torp.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen beskrev det som at Strandberg fikk parkeringsbot på den georgiske scoringen.

– Der ser vi Strandbergs store svakhet. Har ikke fart nok i skyøtene, blir rett og slett fraløpt, sa Mathisen.

– Vet at stopperne våre er luta lei av setningen «vi har et stopperproblem». Men scoringen viste dessverre at vi har et stopperproblem, skrev fotballekspert og tidligere landslagsassistent Lars Tjærnås på Twitter etter 1-1.

– Knapt så man tror det

Bedre ble ikke den norske følelsen av at Martin Ødegaard bommet på en gigantisk mulighet fra fem meter et kvarter før slutt.Dette var bare ikke Norges kveld.

– Det er knapt så man tror det. Nærmere hundreprosentsjanse enn det der kommer man ikke, sier Carl-Erik Torp.

Norge-kapteinen holdt hodet i hendene etter den bommen, forståelig nok.

– Jeg føler at vi har gitt fra oss to poeng. Vi skulle ha sittet igjen med tre poeng. Det er veldig mye rundt det laget her jeg liker. Men det blir igjen «nesten-landslaget». Det blir fort overskriftene igjen. Vi roter det litt til, er dommen fra Torp.

Ståle Solbakken fikk se et langt svakere Norge-lag etter pause. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Men for å sette poenget mot hjemmesterke georgiere i perspektiv:

Forrige EM-kvalik holdt Georgia både Danmark og Irland til 0-0 hjemme, mens i forrige VM-kvalik slo de Sverige 2-0 hjemme. De er langt fra en enkel motstander når de spiller på eget gress.

Som kjent er det de to beste lagene i gruppa som går direkte til EM i Tyskland 2024, og poenget er sånn sett et lite steg i riktig retning for Ståle Solbakken som innrømte at han kjente press før kampen.

Sandstorm og Sørloth-scoring

Kampens innledning ble preget av den saftige sandstormen som plutselig blåste opp i Batumi. Fra å være en varm og god vårdag skiftet været brått før kampstart, og spillerne ble synlig plaget av støvet som fløy gjennom lufta.

I det krevende været var det Norge som åpnet kampen best og tok ledelsen etter et kvarter med stort spillemessig overtak.

En lang ball havnet hos Fredrik Aursnes, som med én berøring sendte ballen videre til Alexander Sørloth. La Liga-spissen kjørte karusell med et Georgia-forsvar som fremsto som Samurai sikkerhet og dunket inn 1-0 fra 20 meter. En vakker scoring av trønderen.

Alexander Sørloth jublet etter 1-0-målet mot Georgia. Foto: Hanna Johre / NTB

– Det er fantastisk gjort, en enmannsprestasjon, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp om scoringen.

– Haaland hvem? spurte skotske Daily Record retorisk. Skottene fulgte naturligvis nøye med på kampen siden de er med i samme gruppe.

Passerte pappa

Alexander Sørloth (16 mål) passerte dermed pappa Gøran (15 mål) på toppscorerlisten. Av norske landslagsspisser med mer enn 15 landslagsmål siden 1990, er det bare Haaland som har en høyere scoringsprosent:

Alexander Sørloth (16) passerte pappa Gøran (15) på det norske landslagets toppscorerliste mot Georgia. Av norske landslagsspisser med mer enn 15 landslagsmål siden 1990, er det bare Haaland som har en høyere scoringsprosent regnet i mål per kamp. Haaland: 21/23 – 91 prosent

Sørloth: 16/47 – 34 prosent

Solskjær: 23/67 – 34 prosent

King: 20/62 – 32 prosent

T.A. Flo: 23/67 – 30 prosent

Fjørtoft: 20/71 – 28 prosent

Sørloth – 15/55 – 27 prosent

Carew: 24/91 – 26 prosent

Iversen: 21/79 – 26 prosent

Etter en drøy halvtime burde Norge økt ledelsen.

Aursnes med kjempebom

Ola Solbakken lekte seg forbi to Georgia-forsvarere, skar inn i boksen og la fint ut 45 grader til Mohamed Elyounoussi, som skjøt rett på keeper før ballen falt ut igjen til Fredrik Aursnes.

Dessverre for Norge skjøt Benfica-proffen over på 100-prosentsjansen.

Georgia tok mer over mot slutten av omgangen, men det var fullt fortjent med norsk ledelse til pause.

Andre omgang åpnet med georgisk overtak, og det tok bare et kvarter før utligningen ble et faktum da Georges Mikautadze kunne løpe alene gjennom med Ørjan Nyland. Der gjorde han ingen feil og satte inn 1-1.

Georgia utlignet raskt etter hvilen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

20 minutter før slutt var Norge nær ny ledelse. Aursnes sitt forsøk ble blokkert, men ballen endte hos Sørloth på fem meter. Dessverre for Norge ble skuddet reddet av Georgias keeper Giorgi Mamardashvili.

Bedre ble det ikke da Martin Ødegaard fikk en enorm mulighet rett etter, men skuddert på omtrent blant mål fra fem meter gikk høyt over.

Seks minutter på overtid ropte de norske spillerne på straffe etter en mulig hands, men etter en VAR-sjekk vinket dommeren spillet videre.

Kampen endte dermed 1-1. Og Norge har tatt sitt første poeng i EM-kvaliken.

Mot slutten av november vet vi om det burde vært tre.