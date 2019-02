Det var sikkert mange som satte kaffen i halsen da de så musikkvideoen som ble lagt ut på TV2 torsdag.

Der kan man blant annet se Maren Lundby banne, vise finger og true en journalist med en pistol. For de uinnvidde: Maren Lundby er Norges mestvinnende kvinnehopper gjennom tidene. For de som kjenner til Lundby vil det fremstå åpenbart at dette er ment som humor. Det mener i hvert fall han som har skrevet sangen.

– Vi har pratet litt om det, og tenkt på konsekvensen av at hun kanskje kan virke litt brutal. Men vi har sett på det som så ekstremt overdrevent. At hun stiller opp og blir så gæren som hun blir her er mer humor enn at hun ender opp som et dårlig forbilde, forteller Kjell-André Wiklund til NRK.

Han står bak teksten og idéen til sangen.

Forbilde

Ved være verdens beste skihopper på kvinnesiden kommer også rollen som forbilde, noe karakteren i videoen ikke lever veldig opp til. Clas Brede Bråthen frykter ikke at folk ikke skal fange opp humoren, og at dette skal skade Lundbys rolle som forbilde og rollemodell.

– Nå er ikke jeg noe omdømme-ekspert, men det er jo helt åpenbart at dette er en video med masse ironi og at hun åpenbart karikaturer noe hun ikke er. Det å ønske å tolke dette her som noe annet enn en humoristisk video er på grensa til ondskapsfullt vil jeg påstå, sier Bråthen til NRK.

Mannen bak melodien i sangen, Arne Henry Skullerud, innrømmer at tanken om å være forbilde har slått han da de lagde musikkvideoen, og at hun risikerer å sette seg selv i et dårlig lys.

– Jeg håper at folk ser humoristisk på det, og at det ikke er blodig alvor. Det er bare tull og tøys. Men jeg synes hun er veldig sporty, og veldig modig som tar på seg en sånn rolle, sier han.

Maren Lundby ønsket ikke å kommentere videoen overfor NRK.

FREKK: Maren Lundby viser frem den djevelske siden av seg. Foto: SKJERMBILDE: "THE SKI JUMPING QUEEN"

Forestilling

Hele bakgrunnen for videoen er at Maren Lundby skal opptre på Kjellas Festforestilling etter sesongen. Det er en teaterforestilling på hjemstedet Toten.

Der skal hun være med på scenen, og være skuespiller og sanger. En rolle hun mestrer meget godt, om man skal tro de ansvarlige for videoen.

– Vi visste ikke hvordan Maren sang, men hun var positiv til å synge, så det var en gledelig overraskelse å høre at det fungerte så bra i studio, forteller Skullerud.

– Hun overrasket meg veldig når jeg hørte henne synge. Hun påstod selv at hun ikke kan synge, men du hører jo av resultatet at dette kan henne, sier Wiklund.

Hoppsjefen var derimot ikke like overbevist som de som har laget sangen.

– Jeg har aldri fått gleden av å høre Maren synge. Jeg synes dette høres riktig så bra ut, men det fikk de Mads Hansen til å gjøre også. Så alt er mulig, tenker jeg, sier Bråthen.