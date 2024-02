Advarer mot «Ronaldo-effekten»: – Overopptatt av sunnhet

– Han (Cristiano Ronaldo) er et eksempel på det å være overopptatt av sunnhet, sier ernæringsfysiolog Kristin Jonvik i Sunn Idrett til NRK.

Sunn Idrett, som er et satsingsområde underlagt Norges idrettsforbund for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten, har de siste årene sett en skremmende utvikling:

Unge gutter trener for mye og spiser for lite.

PÅVIRKNINGSKRAFT: Cristiano Ronaldo har 620 millioner følgere på Instagram. Foto: AP

– Det er gjort en doktorgradsstudie på NHI (Norges ledende helseoppslagsverk) om kroppspress blant videregående elever. Der ser man at det er en økning blant guttene, men også at det er like vanlig for gutter som for jenter å ha et anstrengt forhold til mat og kropp, påpeker Jonvik.

I fagmiljøet snakkes det nå om «Ronaldo-effekten» som et problem. Les også Et personlig nederlag

Skremmende smitteeffekt

Den portugisiske 39-åringen er forbilde med en ekstrem kropp, som setter en uoppnåelig og usunn standard, mener Jonvik.

– Det er ingenting i veien for å kunne spise sunt og vise det frem. Men han viser til en ekstremvariant og fettfrie dietter. Han er veldig tydelig på at mat og den kroppen han har henger sammen, sier hun og fortsetter:

Kristin Jonvik, ernæringsfysiolog i Sunn Idrett. Foto: Kristin Lundanes Jonvik

– Det gjør at veldig mange unge gutter kan oppleve det som at det er det de ønsker å oppnå.

Jonvik får støtte av ernæringsfysiolog Anu Koivisto, som er tilknyttet både Idrettens helsesenter og Olympiatoppen. Hun har særlig lagt merke til fotballikonets fokus på en såkalt fettfri diett.

– Det er veldig uheldig. Unge mennesker hører veldig sjelden på oss fagpersoner. De ser opp til forbildene sine og da skulle vi gjerne ønske at det var gode, solide forbilder som fremmer trygghet og gode rutiner, sier Koivisto til NRK.

Anu Koivisto, Idrettens Helsesenter og Olympiatoppen. Foto: NTB

I likhet med Jonvik opplever Koivitsu at stadig flere gutter har et anstrengt forhold til kosthold og kropp.

I noen tilfeller utvikler de det man kaller for REDS – «Relative Energy Deficiency in Sports». Et paraplybegrep for et syndrom som er forårsaket av lav energitilgjengelighet.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Ronaldo gjennom Al-Nassr, klubben han spiller for. De har ikke svart på NRKs henvendelse.

Ble sjokkert

Kasper Kvello, mest kjent for den yngre generasjonen på TikTok, satset lenge på å bli fotballproff og har selv fått kjenne på utfordringer knyttet til mat og trening. Mesteparten av følgerne spør han gjerne om råd knyttet til nettopp det.

– Når jeg først ble et offentlig ansikt utad og fikk henvendelser så sjokkerte det meg hvordan disse henvendelsene var og hvor unge de var, sier Kvello til NRK.

Kasper Kvello, TikTok`er og fotballkommentator. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– På hvilken måte da? Hva er et eksempel på ting som har sjokkert deg?

– Det er 14–15 år gamle gutter som har lyst til å slanke seg. Lyst til å miste fett. Det er ikke bare selve meldingene, men det er antallet. Det er så mange. Det er så ofte. Det er helt tydelig at dette er en veldig stor greie i samfunnet i dag, påpeker Kvello.

Kvello understreker at han ikke har hørt om begrepet «Ronaldo-effekten», men påpeker at han forstår at unge utøvere sammenligner seg med han.

Mener det sprer seg til garderobene

Utfordringer knyttet til mat og trening har ofte vært forbundet med de typiske utholdenhetsidrettene.

Men nå sprer utfordringen seg inn i lagidretter som fotball og håndball, ifølge Jonvik.

– Hvor man egentlig ikke hadde tenkt på dette som et stort problem, sier Jonvik som påpeker at et garderobemiljø kan skape en uønsket kultur, der det å se bra ut er vel så viktig som å prestere på banen. Les også Portugal-sjefen avslører Ronaldo-konfrontasjon: – «Er det en god idé?»

– Det er kjempeskummelt med tanke på smitteeffekten det har i et lag. Hvis noen begynner å tukle med enten mat eller bli veldig opptatt av kropp, så kan det veldig fort smitte over på andre som sammenligner seg med dem. Særlig hvis noen av de beste på laget gjør ekstreme ting. Da vil gjerne mange andre følge etter.

– Jeg synes det er synd at Cristiano Ronaldo bruker den effekten han har på ungdom, på den måten, sier Jonvik avslutningsvis.