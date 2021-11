Skistjernen Svahn med sjokkbeskjed – mister OL: – Det verste som kunne skje

Det forteller 21-åringen i en lengre samtale med klesleverandøren Swix’ podcast publisert onsdag.

– For meg blir det ikke noe OL i år, sier Svahn.

At hun allerede nå vet at hun ikke skal delta under lekene i Beijing, er naturligvis blytungt.

– Det er jo... Det er det verste som kan skje, sier hun – og fortsetter:

– Det å miste et av de største målene i min karriere, et mesterskap man har muligheten til å gjøre det bra i, jeg opplever det som det verste som kan skje i idrettssammenheng.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn reagerer slik på nyheten:

– Den største OL-favoritten i sprintlangrenn er ute. OL blir en attraksjon fattigere, det er kjipt, sier han.

Skulderskade fra februar

Bakgrunnen er den tilsynelatende ikke så alvorlige skulderskaden hun pådro seg i et verdenscuprenn på hjemmebane i Ulricehamn i februar sist sesong. Svahn reiste likevel til VM. Som ble en stor skuffelse.

Og etter sesongen kom det beskjeder fra den svenske leiren og 21-åringen selv som tydet på at ting overhodet ikke var som det skulle.

At det ikke blir OL var naturligvis ikke noe den svenske yndlingen tenkte på da hun ramlet en februardag i Ulricehamn tidligere i år. Det var heller ikke hun trodde etter VM, eller da oppkjøringen til sesongen begynte.

Klarte ikke løfte melkekartong

Men selv om formen på enkelte treningsøkter viste tider langt bedre enn tidligere, har hun slitt med å bruke skulderen ordentlig og trene hundre prosent. Å belaste den opp mot det maksimale viste seg å være for tøft.

Hun forteller om gjentatte tilbakeslag. Stakeøkter i visse kontrollerte former ble for tøffe for skulderen. For dagen etter kunne hun ikke engang løfte en melkekartong, forteller hun i podcasten.

– Det verste som kan skje

De besluttet å operere i begynnelsen av september. Svahn sier situasjonen inne i skulderen var verre enn noen trodde og hun kunne forvente seg.

At hun fikk beskjed om at en vanlig rehabilitering uten inngrep hadde vært umulig. Da forstod hun også at det var riktig å operere. Da hun våknet fikk hun altså beskjeden om at OL var umulig.

– Det var som et slags traume. Fra starten har jeg tendert til å pushe det fra meg, tenke at «det kommer ikke til å skje». Jeg er sånn person at hvis det finnes én til en million sjanse for at det kommer til å gå, så skal jeg vise det. Men når man innser det, så blir man litt brydd, lei seg over beskjeden. Jeg var oppgitt, sier hun.

– Se på Bjørgen

Men med tiden har hun klart å snu det hele til noe positivt. Å se verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november og OL i februar på TV blir tøft, men nå drives hun av å gjøre noe unikt.

Nemlig kun trene steinhardt i ett år.

– Jeg ser på det som en mulighet til å se hvor sterk jeg kan bli. Det finnes bevis på det tidligere, bare se på Johaug (i perioden etter dopingdommen), se på russerne og Marit Bjørgen (som alle var borte en periode etter å ha fått barn). Alle har kommet tilbake sterkere. Det er en inspirasjon, sier Svahn.