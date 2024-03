– Jeg hadde hjerterytmeforstyrrelse. Jeg måtte fikse det, sier Nadine Fändrich til NRK om operasjonen.

Den sveitsiske stjernen måtte se seg slått av en overlegen Kristine Stavås Skistad i Drammen sentrum tirsdag ettermiddag.

Men Fändrich kan likevel si seg godt fornøyd med femteplass akkurat denne gangen. For bare to uker siden var hun gjennom en hjerteoperasjon.

– Jeg har hatt store problemer hele sesongen. Spesielt i distanserennene. Også når jeg tenker tilbake på forrige sesong, men det var ikke et så stort problem, sier hun.

Helsenorge skriver på sine nettsider at hjerterytmeforstyrrelse vil si at hjertet slår for raskt, for langsomt eller uregelmessig, og spenner fra ufarlige til livstruende tilstander.

PROFIL: Nadine Fändrich er en stor profil i langrennssirkuset. Foto: Terje Pedersen / NTB

Måtte bryte i Canmore

Fändrich forteller at planen var å først delta i Falun til helgen, men at hun fikk grønt lys tidligere enn forventet.

– Ja, de sa at det ikke var en så stor ting. Og når alt gikk bra, så kunne jeg komme raskt tilbake, sier hun.

Fändrich avslører til NRK at det var hjerteproblemene som gjorde at hun brøt løpet under verdenscupen i Canmore.

– Hvorfor valgte du å bli operert midt i sesongen?

– Jeg ønsket å gjøre det så fort som mulig, for hvis jeg hadde fortsatt, så ville det vært som å spille lotto. Noen ganger fungerer det, andre ganger ikke. Da sa jeg til meg selv: «Det er bedre å gjøre det midt i (sesongen), slik at jeg kan være med i de siste rennene», svarer hun.

Kristine Stavås Skistad satte samtlige på plass under sprinten på hjemmebane i Drammen. Du trenger javascript for å se video. Kristine Stavås Skistad satte samtlige på plass under sprinten på hjemmebane i Drammen.

Skistad-knockout på hjemmebane

I finalen var møtte Fändrich altså en Kristine Stavås Skistad i kjempeform. 25-åringen fra Konnerud ble utfordret av tre sterke svensker, deriblant sprintcupvinner Linn Svahn, men hadde få problemer med å vinne på hjemmebane.

Etter å ha kjempet mot Svahn gjennom hele finalen, viste Skistad frem monsterrykket – og gikk over målstreken i ensom majestet.

MAKTDEMONSTRASJON: Kristine Stavås Skistad taklet presset på hjemmebane og tok en overlegen seier i Drammen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hun staker som en gud i Drammen sentrum. Hun knuser svenskene fullstendig, utbrøt NRK-kommentator Jann Post mens Skistad gikk i mål.

Allerede i semifinalen viste Skistad at hun var å regne med på hjemmebane. Hun fikk trinsen på staven ødelagt, men klarte likevel å kjempe seg inn til en finaleplass.

– Det er imponerende at hun klarte å gå inn til andreposisjon med stavtrøbbel, utbrøt NRK-ekspert Fredrik Aukland på radiosendingen.

Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det var strålende sol i Drammen sentrum denne ettermiddagen. Løypene var faste og fine under prologen, men ble mer og mer påskeføre utover ettermiddagen. Til tross for krevende forhold, var det lite dramatikk å se i løypa som svinger oppover Bragernes Torg.

Bak reklameskiltene sto publikum tett i tett gjennom hele løypa.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo fullstendig overlegen

Det var ikke bare Skistad som leverte i solskinnet. Bare noen minutter etter tok nemlig Johannes Høsflot Klæbo sin femte strake seier i Drammen.

Klæbo kom rett fra en sterk seier under Femmila i Holmenkollen, og hadde god kontroll på konkurrentene i sprinten.

Med Håvard Solås Taugbøl på andreplass, og Even Northug på tredjeplass ble det en helnorsk pall.