Moldes Europaliga-drøm knust i Tyskland

Molde var aldri i nærheten borte mot Bayer Leverkusen og tapte 5-1 mot de tyske serielederne.

Molde havnet dermed på tredjeplass i gruppen, bak Leverkusen og aserbajdsjanske FK Qarabağ. Sistnevnte slo svenske Häcken 2-0 torsdag, og sikret med det sluttspill i Europaligaen.

Molde skal da spille Serieligaen etter nyttår, da tredjeplass gir automatisk plass i Serieliga-sluttspillet.

Scenarioet før kveldens kamper i Gruppe H var som følger: Molde måtte ta flere poeng mot Bayer Leverkusen enn hva Qarabag fikk mot Häcken, for å bli værende i Europa League. Det svenske laget stod med null poeng før kveldens kamper, mens Leverkusen hadde full pott på sine fem første kamper i gruppa.

Bayer Leverkusen var allerede sikret gruppeseieren før torsdagens kamp og gjorde derfor ni endringer fra forrige seriekamp. Molde stilte derimot med sine antatt beste menn.

Leverkusen gikk ut i hundre og det stod 3-0 til hjemmelaget etter bare 25 minutter. Tyskerne scoret ytterligere to mål i andre omgang, før Eric Kitolano scoret et trøstemål for moldenserne med et kvarter igjen å spille.