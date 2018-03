Skiskytterne sliter med å finne ny hovedsponsor

Til tross for nok en jubelhelg for de norske skiskytterne er det foreløpig ingen som vil være ny hovedsponsor når DNB avslutter kontrakten 1. mai.

– Det er langt fram, medgir Odd-Bjørn Hjelmeset, sponsorsjef i Norges Skiskytterforbund.

GOD TID: Odd-Bjørn Hjelmeset har ikke noe hastverk med å finne ny hovedsponsor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har brukbart med kapital, så jeg tror vi skal berge driften utover sesongen, sier den ferske sponsorsjefen, som mener de ikke har noe hastverk.

– Kommer dere til å bruke av egenkapitalen?

– Vi skal ikke lene oss på egenkapital i det hele tatt, men vi trenger ikke å stresse. Det er det jeg vil frem til, utdyper han.

Får kritikk for holdningen

Forbundet får nå kritikk for å sove i timen, fordi de lenge har visst at DNB ikke ville forlenge den nåværende avtalen.

– Så vidt jeg husker så fikk de beskjed om dette for tre-fire år siden. Så de burde hatt tid til å gjøre dette, sier Jacob Lund, eier av Sponsorconsult .

Lund reagerer på holdningen til forbundet, og mener de bør få inn en sponsor som nå kan drive forbundet videre.

KRITISK: Jacob Lund er kritisk til at skiskytterforbundet er så avslappet når det kommer til å finne ny sponsor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er en «laidback»-holdning som jeg personlig ikke liker. Jeg vet de har penger på bok. Du kan ikke bruke opp de pengene som skal gå til videre utvikling av idretten.

Etter det NRK erfarer koster det mellom 15 og 20 millioner i året å være generalsponsor for skiskytterne. Forbundet mener de kan få til en like stor avtale som den de inngikk med DNB for fire år siden.

Interessen for skiskyting faller

Ifølge undersøkelser gjort av Sponsor Insight har interessen for skiskyting gått ned de siste årene.

– Det er færre nordmenn som følger med aktivt på skiskyting enn det var for noen år tilbake. Med andre ord så når du færre for de pengene, sier Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight.

Selskapet mener at svakere resultater fra utøvere med tidligere høy markedsverdi, som Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen, kan være noe av årsaken.

– Problemet deres er dessverre at de har hatt så enormt store profiler, og det skal derfor litt til å være på det samme nivået når det gjelder folks interesse rundt dem, sier Arntsen.

STORE PROFILER: Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen har lenge vært store profiler innen skiskyting. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hjelmeset er på sin side ikke enig i Sponsor Insights funn.

– Etter at jeg kom inn i forbundet og har fått begynt å sett på tallene, så er vi veldig godt likt. Det er større rekruttering enn noen gang, sier Hjelmeset.