Her får Eckhoff nok – forlater NRK-intervju

– Hvis du skal sette fingeren på noe som du vil ha endret som landslagstrener, hva er det?

Det var dette spørsmålet som gjorde at treneren Stian Eckhoff fikk nok i Hochfilzen. På dette tidspunktet hadde han allerede fått flere kritiske spørsmål av NRKs journalist.

– Da tar jeg det ikke med deg, var det kontante svaret fra Eckhoff før han gikk fra NRKs reporter.

Eckhoff gikk deretter bort til de andre journalistene som ventet, og NRKs journalist fikk dermed ikke stille flere spørsmål.

– Halvfrekk

Morten Aa Djupvik, idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, svarte følgende på det samme spørsmålet:

SVAKT VM: Det ble ingen topp-plasseringer på Tiril Eckhoff i Hochfilzen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi må finne nøkkelen til bedre skyting. Vi må øke treffprosenten på skyting, sier Djupvik til NRK.

Kort tid etter forteller Stian Eckhoff til Dagbladet at han ble forbannet.

– Reporteren er «halvfrekk» og skal ha en alle slags kommentarer om endringer vi skal gjøre. Han var ikke fornøyd med svaret, og da får han bare vente, sier Eckhoff til Dagbladet.

NRKs vaktsjef Kaj T. Pedersen mener journalisten ikke gjorde noe galt.

– Vi stilte Stian Eckhoff kritiske spørsmål etter tidenes dårligste VM. Det synes NRK at han bør tåle som ansvarlig landslagssjef, men han synes sikkert det var ubehagelig å svare, sier Pedersen.

SVARTE: Morten Aa Djupvik mener skytingen må bli bedre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dårligste noensinne

Like etterpå stoppet Eckhoff opp for å la seg intervjue for andre gang. Da hadde han fortsatt ingen gode svar på hvordan Norges skiskytterdamer skal løfte seg mot OL om under et år.

– Hvis jeg skal gjøre det, gjør jeg det ikke her, svarte Eckhoff da.

Med Stian Eckhoff som trene«»r har to av de tre siste verdensmesterskapene endt uten medalje. Årets mesterskap var tidenes svakeste.

– Jeg legger meg ikke så mye opp i statistikk. Vi har ikke et godt VM, og det må vi ta med oss videre, svarer Eckhoff.

– Etter at Tora Berger la opp i 2014 har det vært 68 verdenscuprenn. Av 269 norske startende har det blitt tre seirer og seks pallplasser.

– Vi må huske på at vi har et uerfarent norsk lag her. Det er ingen som har den samme rutinen som Tora har, så vi kan ikke sammenligne med henne, svarer Eckhoff.