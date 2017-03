Eckhoff var én av skiskytterne som virkelig hadde noe å juble for. 26-åringen tok sin andre verdenscupseier denne sesongen på søndagens fellesstart, men feiringen i etterkant ble avsluttet prematurt.

– Det var vel en eller annen person som tenkte at det var helt fantastisk å trykke på brannalarmen, sier en humrende Eckhoff.

Mandag morgen ble det kjent at skiskytternes avslutningsfest på Holmenkollen Park Hotel ble avsluttet av politiet etter at brannalarmen ble utløst manuelt flere ganger.

– Det var god stemning. Folk var happy, og så gikk brannalarmen. Da var det bare superkaos, og så gikk brannalarmen en gang til, og så gikk brannalarmen en gang til, og så kom politiet og brannbilen da, forteller Eckhoff om nattens hendelse.

I en SMS til NRK skriver idrettssjef i skiskytterforbundet, Morten Aa Djupvik, at det til hans forståelse ikke var noen nordmenn involvert i opptrinnet med brannalarmene.

Svendsen forholdt seg rolig

– Vi fikk ganske tidlig beskjed om at det ikke var noen brann, at det bare var noen som bøllet litt. Vi forholdt oss veldig rolig, og håpet at festen skulle komme i gang igjen. Det skjedde ikke, så da takket vi for oss, sier Emil Hegle Svendsen.

TIDLIG HJEM: Emil Hegle Svendsen dro tidlig hjem fra festen etter at brannalarmen gikk av flere ganger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han dro hjem sammen med samboer Samantha Skogrand rundt klokka elleve, og fikk se både politi og brannvesenet i hotellresepsjonen, som avsluttet festen.

– Festen var et lukket arrangement for utøvere og støtteapparat som en avslutning på skiskyttersesongen. Det var irriterende for dem som hadde det hyggelig på festen at den måtte stenge, sa kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar til NRK tidligere mandag.

– Er noe med det å være avholds i et halvt år

Som toppidrettsutøvere, er det ikke ofte skiskytterne tar seg en fest. Eckhoff mener det ikke var noen som var noe overstadig beruset.

– Det var en helt vanlig fest. Noen som satt og noen som danset. Men det er jo fest. Selvfølgelig er det sikkert slik at noen drikker mer når de er ferdige med sesongen. Det er noe med det å være avholds i over et halvt år, da er det kanskje litt gøy å slippe tøylene fri, sier Eckhoff, og får støtte av Svendsen.

– Det er kanskje noe med det. Jeg tror det var mange som var i godt humør, og glad for å være ferdig med sesongen. De fikk kanskje litt overtenning, og gjorde ting de ikke burde ha gjort, sier han, og legger til at han ser på det hele som ganske uskyldig.