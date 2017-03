Politiet måtte stoppe skiskytternes avslutningsfest i Kollen

Artikkelen oppdateres!

– Politiet kom og avsluttet festen fordi brannalarmen hadde blitt utløst manuelt flere steder av noen som løp rundt i gangene på hotellet og hadde det moro. Derfor avsluttet politiet etter hvert festen, sier kommunikasjonssjef i Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar.

RAMPESTREKER: Kommunikasjonssjefen mener festen var under kontroll. Foto: Kaja Figenschou / NRK

– Jeg kjenner ikke til hvilke utøvere det var. Det ble oppfattet som rampestreker sånn jeg forsto det, fortsetter hun.

Enkelte festdeltakerne skal ha sunget i resepsjonen samtidig som alarmen gikk. Det viser en privat video NRK har fått tilgang til.

Skiskytterne avsluttet sesongen i Holmenkollen denne helgen, der Tiril Eckhoff og Martin Fourcade avsluttet med hver sin seier på fellesstarten søndag.

Samme kveld var hele skiskyttereliten samlet for å feire sesongen på Holmenkollen Park Hotel.

Festen var en avslutningsfest for skiskytterne og støtteapparat i regi av det Internasjonale Skiforbundet (IBU) og Holmenkollen Skifest. Det bekrefter sportssjef Moren Aa. Djupvik.

– Det var en fest for skiskytterne, men jeg dro klokka ni så jeg vet ikke noe om hva som skjedde, sier Djupvik.

Ifølge politiet var det ca. 400 personer på festen. Festen ble holdt for både norske og internasjonale skiskyttere og støtteapparat.

Brannvesen og politi

Like før midnatt fikk festen en brå slutt. Brannvesenet rykket først ut etter melding om at brannalarmen hadde gått på hotellet, like etterpå kom politiet for å stoppe festen. Det bekrefter politiet i Oslo til NRK. Det var ikke noen brann, men en av gjestene på festen som hadde utløst brannalarmen.

– Festen var et lukket arrangement for utøvere og støtteapparat som en avslutning på skiskyttersesongen. Det var irriterende for dem som hadde det hyggelig på festen at den måtte stenge, sier Nordskar.

– Har dere fått noen reaksjoner fra de andre hotellgjestene?

– Det vet jeg ikke.

– Det er jo leit når utøverne har hatt en lang sesong, og det er en tradisjon at vi arrangerer en finalefest. Jeg tror folk hadde det gøy og sikkert kunne ønske at den varte litt lenger, men de overlevde nok det og, avslutter hun.

Holmenkollen Park Hotel ønsker ikke å kommentere saken.