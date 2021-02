Skiskytter-kometen ble VM-konge - avsluttet med skyterekord

Zuccarellos første mål for sesongen

Minnesota Wild slo Anaheim Ducks 5–1 lørdag kveld lokal tid. Mats Zuccarello scoret sitt første mål for sesongen da han ga Wild ledelsen etter fem minutter.



Zuccarello kunne også notere seg en assist på Victor Rasks 4-1-scoring. Kevin Fiala ble toppscorer med to mål.



Dette var Zuccarellos tredje kamp etter skadeavbrekket. Nordmannen har stått over starten av sesongen etter at han opererte en håndleddsskade etter NHL-sluttspillet i fjor.