– Sisterunden var en kamp og jeg gikk såpass langt bak at jeg tenkte: «Ja ja, da ble det en sjetteplass på meg». Så ser jeg at jeg nærmer meg, Lisa Vittozzi får jeg gå forbi, plutselig er jeg nærmere Marte og Ingrid enn jeg hadde trodd jeg kunne ta igjen. Jeg vet ikke helt hva som skjedde på den siste kilometeren, jeg fikk noen superkrefter fra et eller annet sted, sa Eckhoff etter bronsen.

For ingen kunne gjøre noe med Lisa Theresa Hauser fra Østerrike som sikret gullet, men bak ble det en hard og helnorsk batalje om resten av medaljene.

Sølvet gikk til Ingrid Landmark Tandrevold, og bronsen gikk til Eckhoff.

– Det var helt fantastisk. Jeg har aldri slått Marte og Tiril på en sisterunde, i en spurt eller noen ting. Det er en første gang for alt og det var flaks at det var i et VM, sa en kjempeblid Tandrevold etter fellesstarten.

Tre norske jenter kniver om medaljene Du trenger javascript for å se video.

– Har ikke vunnet en eneste spurt

Sekunderingen på Eckhoff kom også noe overraskende på Tandrevold i tospann med Marte Olsbu Røiseland, som tok en rask avgjørelse da hun hørte den.

– Jeg prøvde egentlig bare å ligge i ryggen på Marte, men så fikk jeg høre at Tiril kom bakfra. Jeg trener med Tiril hver dag og jeg har ikke vunnet en eneste spurt i hele mitt liv mot Tiril eller Marte. Så nå tenkte jeg egentlig bare at nå må du bare gå. Jeg husker egentlig ikke hva som skjedde, jeg var så sliten at jeg bare gikk. Jeg tror nesten jeg må se det i reprise.

Den taktikken funket og Tandrevold sikret seg sin andre individuelle medalje i mesterskapet, etter at det ble bronse på normaldistansen.

– Jeg har det helt fantastisk. Jeg tror jeg nesten må tilbake på hotellet før det rekker å synke inn at dette mesterskapet

Samtidig ble lagvenninnen Eckhoff mesterskapets dronning, med seks medaljer av syv mulige.

– Det er deilig, konstaterte Eckhoff etter målgang.