Skipresidenten avviser: – Ikke lov å bruke fluor i OL

– Det internasjonale skiforbundet har vært tydelige på at det ikke er lov med langkjedet fluor denne sesongen. Det har industrien skrevet under på og det har alle nasjonale særforbund skrevet under på. Det gjelder også i OL, som bruker FIS sitt internasjonale regelverk, sier Røste til NRK.

Han er på plass på Lillehammer for å overvære VM i snøsport for parautøvere. De siste dagene har debatten blåst rundt det internasjonale skiforbundets (FIS) fluorforbud.

Etter at EU innførte forbud mot ulovlig bruk og salg av langkjedet fluor i EU og EØS, grunnet miljøskadene som medfølger, valgte også FIS å gjøre dette ulovlig i deres konkurranser. Men siden de ikke hadde på plass et system for å teste om ski hadde flour i smurningen denne sesongen, endte de opp med en annen løsning.

Alle de nasjonale særforbundene signerte en avtale om at de ikke skulle bruke fluorsmurning denne sesongen.

– Veldig skuffende

EU-reglene gjelder dog ikke i Kina, og det har skapt spørsmål om det vil være lov å bruke de ulovlige midlene i OL, som arrangeres i Beijing.

– I FIS har vi bestemt at det er totalt fluorforbud. Det gjelder fra neste sesong. Inntil det trer i kraft så gjelder EU-forbudet. Det har vi alle, Norges Skiforbund og alle andre særforbund, skrevet under på at vi må forholde oss til. Det vil si at C8-fluor er forbudt i alle FIS-konkurranser, og OL er en del av FIS-konkurransene. Så det er ikke lov å bruke fluor i OL, sier Røste, som også sitter i FIS-styret.

Debatten blåste opp etter at det ble avslørt at flere brukte de ulovlige midlene under skiene i Skandinavisk cup i Falun. Det fikk flere til å reagere sterkt.

– Det er veldig skuffende. Det er ingen tvil om at hele skifamilien er opptatt av å fjerne fluor. Så viser det seg at det er krevende og vanskelig å finne en testmetode. Da er det skuffende å registrere at noen ikke bryr seg om det, sier Røste

IBU kontaktet FIS for svar

Onsdag skrev Dagbladet at FIS tillater den forbudte smurningen i OL. Det fikk det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) til å reagere.

TOK KONTAKT MED FIS: Generalsekretæren i IBU tok kontakt med FIS for å få fluorsvar. Foto: Liv Grete Skjelbreid / NRK

– Vi har fått beskjed om at FIS nå vil tydeliggjøre at det ikke er tillatt med fluor i OL. Vi har hatt en bra dialog med FIS, og har samarbeidet med dem. Vi ble overrasket da vi så det, så vi ville klargjøre det. Derfor tok vi kontakt med dem, sier generalsekretær i IBU, Niklas Carlsson.

– Hva fikk dere beskjed om da?

– At de har et fluorforbud, og at de har en avtale signert med alle sine særforbund, som spesifiserer at fluor ikke er tillatt i deres konkurranser, inkludert OL, sier Carlsson.

Røste sier de har hatt et godt samarbeid med IBU, og tror kritikken som kom fra skiskytterleiren beror på misforståelser.

– Det jeg kan si er at jeg sitter i arbeidsgruppen som jobber med dette her. Der sitter vi med IBU. Vi har jobbet sammen med dem i to og et halvt år. Vi har det samme regelverket og forholder oss til det samme. Så det tror jeg beror på misforståelser, sier Røste.